Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκαν -552- οχήματα και βεβαιώθηκαν -111- παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα
Ακινητοποιήθηκαν -15- οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν σχετικά έγγραφα

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών μετακίνησης οχημάτων και πολιτών, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων οι οποίες πραγματοποιούνται εκ περιτροπής σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων χθες (14.01.2025), οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συνεργεία ελέγχων στην πόλη των Χανίων και σε περιοχή του Δήμου Καντάνου Σελίνου, σε οχήματα και οδηγούς με βεβαίωση παραβάσεων, συλλήψεις, ακινητοποιήσεις οχημάτων και αφαίρεση σχετικών εγγράφων, σε συντρέχουσα περίπτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Συνολικά, ελέγχθηκαν -552- οχήματα και βεβαιώθηκαν -111- παραβάσεις εκ των οποίων:
• -1- για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
• -19- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• -6- για μη χρήση κράνους
• -6- για χρήση κινητού τηλεφώνου,
• -8- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

• -11- για κίνηση ανάποδα σε μονόδρομο,
• -3- παραβάσεις για ΚΤΕΟ,
• -2- για ανασφάλιστα οχήματα,

• -4- για παραχώρηση οδήγησης οχημάτων σε πρόσωπα που στερούνταν άδεια οδήγησης
• -3- για στάση και στάθμευση σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ
• -1- για ληγμένη άδεια οδήγησης,

• -1- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
• -46- για λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα:
 Αφαιρέθηκαν -16- άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, -47- άδειες ικανότητας οδήγησης, -15- ζεύγη πινακίδων αυτοκινήτων και -8- πινακίδες μοτοσυκλετών .
 Ακινητοποιήθηκαν -15 – οχήματα.

Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη.

Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί ευθύνη όλων και συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
