Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ετοιμάζεται για τις Απόκριες 2026 – Κάλεσμα συμμετοχής σε καρναβαλιστές και ομάδες

Με πυρετώδεις ρυθμούς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τον εορτασμό των Αποκριών 2026. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όλους να αφήσουν για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και τα προβλήματα, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη γιορτή χαράς, κεφιού και αισιοδοξίας.

Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε καρναβαλιστές, ομάδες, συλλόγους και παρέες να δηλώσουν συμμετοχή στα καρναβάλια που θα πραγματοποιηθούν σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας μεγάλης αποκριάτικης γιορτής, γεμάτης χρώμα, φαντασία και αισιοδοξία, με ομαδικότητα και δημιουργικότητα, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τις Απόκριες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Ήδη έχουν οριστεί οι βασικές ημερομηνίες των καρναβαλικών εκδηλώσεων:
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι Καστελλίου
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου

(Ώρα έναρξης: 15:00)
Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου: Κούλουμα στο Θραψανό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 25 Ιανουαρίου, επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 697 260 3301 και 697 979 0002 (Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη- Αντιδήμαρχος Πολιτισμού).

Το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και όλες οι
επιμέρους λεπτομέρειες, θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου minoapediadas.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.

Έφυγε ο Ψαρογιάννης: Το λαούτο που έγινε...

0
Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός Ψαρογιάννης και αδελφός του...

Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν στα...

0
Ελέγχθηκαν -552- οχήματα και βεβαιώθηκαν -111- παραβάσεις για...

Έφυγε ο Ψαρογιάννης: Το λαούτο που έγινε...

0
Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός Ψαρογιάννης και αδελφός του...

Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν στα...

0
Ελέγχθηκαν -552- οχήματα και βεβαιώθηκαν -111- παραβάσεις για...
