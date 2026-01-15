Συζήτηση με τον Χρήστο Χωμενίδη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 19:30, στην Αίθουσα Συναυλιών

To ΠΣΚΗ φιλοξενεί έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς της εποχής μας.

Ο Χρήστος Χωμενίδης, πεζογράφος και συγγραφέας, που έχει τιμηθεί για το έργο του με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 2015 και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος το 2021 έρχεται στο Ηράκλειο την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 19:30 στην Αίθουσα Συναυλιών του ΠΣΚΗ για να συνομιλήσει με τον Ιστορικό και Πολιτικό Αναλυτή Γιάννη Χαραλαμπίδη.

Η ζωή, το έργο του, ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ελληνική κοινωνία, θέματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης καθώς και η σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία θα τεθούν επί τάπητος σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Είσοδος ελεύθερη.

Διάθεση δελτίων εισόδου

Η διάθεση των δελτίων εισόδου συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

