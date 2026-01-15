Σε τρεις άξονες οι προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας

Το Ηράκλειο το 2022 κάλυπτε σχεδόν το 50% των αναγκών του από τον Αποσελέμη, το 2025 κάλυψε μόλις κάτι περισσότερο από το 10%

Αλέξης Καλοκαιρινός: Υποβάλλαμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης του Ηρακλείου, ζητάμε τη χρηματοδότηση και την τεχνική βοήθεια για την ωρίμανση των μελετών

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο Ηράκλειο βρέθηκαν στο επίκεντρο συναντήσεων εργασίας που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μανώλη Κοσμαδάκη, με τους Γενικούς Γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κατέθεσαν υπόμνημα με τις υδροδοτικές ανάγκες του Ηρακλείου και τις τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την κάλυψή τους, με δεδομένα τα προβλήματα υδροδότησης από το Φράγμα Αποσελέμη που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη ξηρασία ιδιαίτερα τα τρία τελευταία έτη.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή δουλεύει για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου υδροδότησης της πόλης, με δεδομένο ότι το Φράγμα Αποσελέμη έχει σήμερα απόθεμα μόλις 700.000 κυβικών νερού, όταν η συνολική χωρητικότητά του υπερβαίνει τα 25.000.000.

Επίσης, υπενθύμισε ότι το 2022 το Ηράκλειο κάλυπτε σχεδόν το 50% των αναγκών του από τον Αποσελέμη, ποσοστό που έπεσε λίγο πάνω από το 10% το 2025 και τόνισε: «Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα για να αποσοβήσουμε μια δυσμενή κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι.

Με αυτό το πνεύμα υποβάλαμε σε συζήτηση προτάσεις οι οποίες αφορούν και το βραχυπρόθεσμο, εκτείνονται όμως και στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο, διότι έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης του Ηρακλείου, το οποίο θα απαιτήσει χρόνο και τα ανάλογα κονδύλια».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο πλέγμα των μέτρων και των έργων που θεωρούνται αναγκαία, τονίζοντας: «Ζητάμε αφενός τη χρηματοδότηση και αφετέρου την τεχνική βοήθεια για την ωρίμανση των μελετών, ή την ανάληψη τους από ένα φορέα ο οποίος, για ορισμένα από τα έργα αυτά, θα μπορούσε να είναι ο Ο.Α.Κ..

Περιμένουμε ότι η Πολιτεία θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κρήτη και ειδικότερα στη μεγαλύτερη πόλη της, όπως και αλλού στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να αφεθεί να διψάσει το καλοκαίρι. Αυτό έγινε σαφέστερο στις χθεσινές συναντήσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι ώρα αποφάσεων. Συζητήσεις επί συζητήσεων γίνονται, χρονίζουν, αλλά το πρόβλημα είναι μπροστά μας».

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως τις κατέθεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, έχουν ορίζοντα υλοποίησης βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Ειδικότερα:

• Βραχυπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης εντός του επόμενου εξαμήνου, οι οποίες θα βοηθήσουν άμεσα στην άμβλυνση των προβλημάτων υδροδότησης του Ηρακλείου που αναμένονται τη φετινή καλοκαιρινή κυρίως περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο,

διερευνάται η δυνατότητα μίσθωσης και εγκατάστασης δύο προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. ημερησίως, αξιοποιώντας τον Νόμο 5039/2023, με τον οποίο έχουν ήδη εγκατασταθεί δεκάδες προσωρινές μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά.

• Μεσοπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης την επόμενη τριετία, οι οποίες θα αποτελέσουν σοβαρή βελτίωση και θα ενισχύσουν την υδροδότηση του Ηρακλείου. Τέτοιες είναι η χρηματοδότηση για την ανόρυξη και αξιοποίηση οκτώ νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση των αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, καθώς και του δικτύου υδροδότησης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, για τον περιορισμό των απωλειών.

• Μακροπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης τα πέντε και πλέον έτη, οι οποίες θα αποτελέσουν την οριστική λύση στην υδροδότηση του Ηρακλείου, όπως είναι η αξιοποίηση των νερών της πηγής του Αλμυρού ποταμού, για την οποία η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη αναθέσει την κατάρτιση σχετικής μελέτης, με σκοπό την προκαταρκτική εκτίμηση των εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή, έπειτα από συνεννόηση με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει καταθέσει σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με το οποίο ζητείται να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με την συγκεκριμένη επιστολή, ζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο:

1. Η κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

2. Η συνδρομή του Υπουργείου και των στελεχών του στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και ευρύτερων παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που αναμένεται να υπάρξει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

3. Η χρηματοδότηση των έργων που θα απαιτηθούν.