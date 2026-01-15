Συνάντηση εργασίας Σταύρου Αρναουτάκη με τον Παύλο Μπαριτάκη για την πορεία των έργων στον Δήμο Βιάννου

Την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων στον Δήμο Βιάννου συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης στην Περιφέρεια βρέθηκαν τα συνεχιζόμενα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση δράσεων και έργων, που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και της τοπικής ανάπτυξης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους Δήμους, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η ισόρροπη ανάπτυξη της ενδοχώρας της Κρήτης μέσα από τη χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και για αυτό η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά υποστηρικτική σε δράσεις και έργα που αφορούν τους πολίτες του Δήμου Βιάννου.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μπαριτάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξη στα αιτήματα του Δήμου Βιάννου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των μελετών για νέα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την περιοχή.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για τη συνέχιση της συνεργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των απαραίτητων πόρων από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την πληρότητα των υποδομών της περιοχής.