Συνάντηση Δημάρχου Χανίων με την Πρόεδρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Χανίων – Τον Απρίλιο το Διεθνές Σεμινάριο Διδακτικής Μαθηματικών στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση με την Πρόεδρο του Παραρτήματος Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Χίλντα – Μαρία Καλαντζή, πραγματοποίησε πρόσφατα στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου, καθώς και ο Γιάννης Πετρακάκης, μαθηματικός και μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Διδακτικής των Μαθηματικών, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Festum π. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χανίων.

Το Διεθνές Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών Μαθηματικών από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως η Σορβόννη, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και απευθύνεται σε μαθηματικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Κρήτη.

Ο Δήμαρχος Χανίων εξέφρασε με έμφαση τη στήριξη του Δήμου τόσο στο Φεστιβάλ Festum π όσο και στη διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Διδακτικής των Μαθηματικών, υπογραμμίζοντας ότι «ο Δήμος Χανίων προτίθεται να είναι αρωγός, ώστε το Διεθνές Φεστιβάλ Festum π, που διεξάγεται στα Χανιά, να καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικά και επιτυχημένα φεστιβάλ της πόλης».

Από την πλευρά της, η κα. Καλαντζή ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Χανίων για τη διαρκή στήριξη του Δήμου τόσο προς την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία όσο και προς το Φεστιβάλ Festum π, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της μαθηματικής παιδείας και της επιστημονικής εξωστρέφειας των Χανίων.

