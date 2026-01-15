ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι: Στα “μαύρα” η Σητεία, την Παρασκευή το τελευταίο “αντίο” στον 16χρονο Γιάννη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σπαραγμός για τον χαμό του νεαρού
Η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Λασίθι, θα γραφεί το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σητεία.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου.

Η κηδεία του νεαρού θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας στις 14:00.

Σπαρακτικά μηνύματα έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άτυχου νέου. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν σύλλογοι και το ΕΠΑΛ Σητείας όπου φοιτούσε ο 16χρονος Γιάννης.

Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι
Όπως έγραψε το Cretalive, κακουργηματική ποινική δίωξη αντιμετωπίζει ο 16χρονος οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η 5μελής παρέα των ανήλικων φίλων και εξαιτίας μεγάλης ταχύτητας που είχε αναπτύξει, το όχημα ανατράπηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος.

Είναι ανατριχιαστικό ότι το μοιραίο αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του αδικοχαμένου Γιάννη, ο οποίος δεν είχε ιδέα ότι το μοναχοπαίδι τους είχε πάρει τα κλειδιά. Μάλιστα, λέγεται-είναι κάτι που ειπώθηκε στους αστυνομικούς-ότι ένας από τους λόγους που βιάζονταν να γυρίσουν ήταν για να μην γίνει αντιληπτή η απουσία του οχήματος.https://www.cretalive.gr/

Θρίλερ χωρίς τέλος για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη – Νέες έρευνες από εθελοντές, τι αναφέρει η μητέρα του στο MEGA
Συνάντηση Δημάρχου Χανίων με την Πρόεδρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Χανίων – Τον Απρίλιο το Διεθνές Σεμινάριο Διδακτικής Μαθηματικών στα Χανιά
