Λασίθι: Στα “μαύρα” η Σητεία, την Παρασκευή το τελευταίο “αντίο” στον 16χρονο Γιάννη

Σπαραγμός για τον χαμό του νεαρού

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Λασίθι, θα γραφεί το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σητεία.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου.

Η κηδεία του νεαρού θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας στις 14:00.

Σπαρακτικά μηνύματα έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άτυχου νέου. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν σύλλογοι και το ΕΠΑΛ Σητείας όπου φοιτούσε ο 16χρονος Γιάννης.

Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι

Όπως έγραψε το Cretalive, κακουργηματική ποινική δίωξη αντιμετωπίζει ο 16χρονος οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η 5μελής παρέα των ανήλικων φίλων και εξαιτίας μεγάλης ταχύτητας που είχε αναπτύξει, το όχημα ανατράπηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος.

Είναι ανατριχιαστικό ότι το μοιραίο αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του αδικοχαμένου Γιάννη, ο οποίος δεν είχε ιδέα ότι το μοναχοπαίδι τους είχε πάρει τα κλειδιά. Μάλιστα, λέγεται-είναι κάτι που ειπώθηκε στους αστυνομικούς-ότι ένας από τους λόγους που βιάζονταν να γυρίσουν ήταν για να μην γίνει αντιληπτή η απουσία του οχήματος.