Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία μέσα σε μία δεκαετία στην Κρήτη

Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης.

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από τα θανατηφόρα δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε σήμερα, σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α.) από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2025 586 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος «το πρόβλημα βρίσκεται α) στις νέες ηλικίες από 18 έως 25 χρόνων, β) στην ύπαιθρα έξω από την πόλη των Χανίων, γ) στις ώρες 2 τα ξημερώματα με 7 το πρωί και δ) τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή».

Παράλληλα, όπως διαπιστώνονται από τα στοιχεία το 2025 φαίνεται να είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 30 χρόνων με αισθητή βελτίωση στους νομούς Χανίων και Ηρακλείου.

Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Λιονάκης, «επιβεβαιώνεται ότι η επίταση της επιτήρησης της κυκλοφορίας μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων» ενώ πρόσθεσε πως «κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο και ο θάνατος από τροχαίο συμβάν είναι ο πιο άδικος θάνατος».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
