Συγκλονιστική ανακάλυψη: Πώς συνδέεται μούμια στην Αίγυπτο με την Ιλιάδα

Μια εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να φωτίσει με νέο τρόπο τη διασύνδεση του ελληνικού κόσμου με την αρχαία Αίγυπτο, καθώς ισπανοαιγυπτιακή ερευνητική αποστολή εντόπισε μούμια που περιείχε στο εσωτερικό της πάπυρο με απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Το εύρημα προέρχεται από το αρχαιολογικό πεδίο της Αλ Μπαχνάσα, της αρχαίας Οξυρρύγχου, μιας πόλης που έχει ήδη καταγραφεί ως ένας από τους σημαντικότερους τόπους ανεύρεσης παπύρων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε περίπου 190 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, στο πλαίσιο συνεργασίας της Universitat de Barcelona με το Institut del Pròxim Orient Antic, και επικεντρώθηκε σε εκτεταμένο νεκροταφείο της ρωμαϊκής περιόδου. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει η λεγόμενη «τάφος 65», ένας υπόγειος ταφικός θάλαμος που, παρά τις εμφανείς ενδείξεις αρχαίας σύλησης, διατηρούσε πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη των ταφικών πρακτικών της εποχής. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αρκετές μούμιες με περίτεχνα περιτυλίγματα διακοσμημένα με γεωμετρικά μοτίβα και έντονα χρώματα που διατηρήθηκαν εντυπωσιακά στο πέρασμα των αιώνων. Δίπλα τους βρέθηκαν ξύλινα σαρκοφάγοι με ζωγραφικές λεπτομέρειες, καθώς και μικρός αριθμός μεταλλικών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων λεπτά φύλλα χρυσού και ένα τεχνούργημα από χαλκό. Τα αντικείμενα αυτά συνδέονται με τελετουργικές πρακτικές της ελληνορωμαϊκής περιόδου και αποκαλύπτουν ένα σύνθετο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ωστόσο, το εύρημα που προκαλεί το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι ο πάπυρος που βρέθηκε μέσα σε μία από τις μούμιες. Το κείμενο περιλαμβάνει στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας, συγκεκριμένα το περίφημο «Κατάλογο των Νεών», όπου απαριθμούνται οι ελληνικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην εκστρατεία κατά της Τροίας. Η παρουσία ενός τέτοιου λογοτεχνικού κειμένου σε ταφικό περιβάλλον της Αιγύπτου υποδηλώνει όχι μόνο τη διάδοση της ελληνικής παιδείας αλλά και τη βαθιά πολιτισμική ώσμωση που χαρακτήριζε την περιοχή κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή. Οι επικεφαλής της αποστολής επισημαίνουν ότι το εύρημα αυτό ενισχύει την εικόνα της Οξυρρύγχου ως σημαντικού κέντρου γραμματείας και πολιτισμού, όπου ελληνικά κείμενα όχι μόνο αντιγράφονταν αλλά και ενσωματώνονταν σε καθημερινές και θρησκευτικές πρακτικές. Η χρήση ενός αποσπάσματος της Ιλιάδας σε ταφικό πλαίσιο ενδέχεται να σχετίζεται με συμβολισμούς γύρω από το ταξίδι, τη μνήμη ή ακόμη και την ηρωική μετάβαση στον θάνατο. Αιγύπτιοι αξιωματούχοι και επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το εύρημα προσθέτει μια νέα διάσταση στην κατανόηση των ταφικών εθίμων της περιόδου, αναδεικνύοντας τη συνύπαρξη αιγυπτιακών και ελληνικών στοιχείων σε ένα ενιαίο πολιτισμικό σύνολο. Η ανακάλυψη δεν αποτελεί απλώς αρχαιολογικό γεγονός, αλλά και σημαντική μαρτυρία για τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας πέρα από τα γεωγραφικά της όρια. Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η περιοχή μπορεί να αποδώσει και άλλα σημαντικά ευρήματα που θα συμβάλουν στην κατανόηση της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης στον αρχαίο κόσμο. Η μούμια με τον ομηρικό πάπυρο αποτελεί ήδη ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτής της σύνθεσης, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της ελληνικής σκέψης έφτασε πολύ μακρύτερα από τα σύνορα του ελλαδικού χώρου.