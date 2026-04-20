Επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο-Κανονικά το ταξίδια τον Μάιο

Απεγκλωβίστηκαν από τα στενά του Ορμούζ τα πλοία της TUI και της Celestyal.
Μετά την ασφαλή διέλευση των πλοίων Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 από τα Στενά του Ορμούζ, η TUI Cruises ανακοίνωσε την επιστροφή στις προγραμματισμένες ευρωπαϊκές κρουαζιέρες της, οι οποίες είχαν αρχικά ανασταλεί.
Τα δύο κρουαζιερόπλοια κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο μέσω του Κέιπ Τάουν, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να ανακαλέσει τις πρόσφατες ακυρώσεις και να ενεργοποιήσει ξανά τις διαδρομές της.
Το Mein Schiff 5: Θα ξεκινήσει κανονικά το ταξίδι του από το Ηράκλειο της στις 15 Μαΐου και το Mein Schiff 4, αναμένεται να αποπλεύσει από την Τεργέστη στις 17 Μαΐου.
Την Παρασκευή, το επιβατηγό πλοίο Celestyal Discovery με σημαία Μάλτας αναχώρησε από το Ντουμπάι και ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που διέπλευσε το στενό από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
Σε ανακοίνωσή της η Celestyal Cruises ανέφερε επίσης ότι το πλοίο Celestyal Journey είχε αναχωρήσει από την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, επιβεβαιώνοντας «την επιτυχημένη και ασφαλή διέλευση και των δύο πλοίων της» μέσω του θαλάσσιου διαύλου.
«Μετά την επιτυχημένη διέλευση, τόσο το Celestyal Discovery όσο και το Celestyal Journey κατευθύνονται πλέον προς τη Μεσόγειο, όπου θα ξεκινήσουν την επερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε η Celestyal.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα μελλοντικά δρομολόγια που διατίθενται προς πώληση θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί, προσφέροντας στους πελάτες μας και στους συνεργάτες μας στον τουρισμό σιγουριά και συνέχεια, καθώς η εταιρεία μεταφέρει τη δραστηριότητά της στη Μεσόγειο.»
Η επανεκκίνηση των δρομολογίων από το Ηράκλειο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον εγχώριο τουρισμό.
