Θρίλερ: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας η οποία αγνοείται!

Από: ΠΚ team

Ερευνώνται οι συνθήκες.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr σήμερα βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της δίνοντας τέλος στη ζωή του με καραμπίνα σε περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Είχε προσαχθεί στις αρχές

Οι αρχές ερευνώντας την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας είχαν καλέσει τον πρώην σύντροφό της για ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο άντρας εμφανίστηκε με γραντζουνιές στο πρόσωπο που όπως είπε στους αστυνομικούς οφείλονται στο γεγονός ότι έπεσε από το μηχανάκι.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας.

Μάλιστα στην επιχείρηση χρησιμοποιούν drones που «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητό της την Κυριακή το πρωί και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την επόμενη μέρα από τον γιο της.

Missing Alert για την 44χρονη

Το «Χαμόγελο του παιδιού» εξέδωσε missing alert για την εξαφάνισή της.

Όπως αναφέρει, η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

