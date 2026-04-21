Τραγωδία στη Μεσαρά: Νεκρός αγρότης ενώ έκανε εργασίες με τρακτέρ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στα Καπαριανά Μοιρών και κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς έχασε τη ζωή του ένας 58χρονος άνδρας, σε δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μεσαρά.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος άνδρας, αγρότης στο επάγγελμα, με καταγωγή από τον Ζαρό, τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκε σε στύλους ενώ εκτελούσε εργασίες με το τρακτέρ του.

Όπως αναφέρει το e-mesara, αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε προς το Ηράκλειο. Κατά τη μεταφορά του, τον παρέλαβε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο 58χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο νοσοκομείο.

