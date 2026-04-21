Ηράκλειο:Μήνυμα νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές έστειλε η Κρήτη, από το 4ο προσυνέδριο

Μήνυμα μαζικής συσπείρωσης στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και νίκης της παράταξης στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, έστειλαν όσοι συμμετείχαν στο 4ο προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία του προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πολλών υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και στελεχών της.



Το προσυνέδριο με τίτλο «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», ήταν αφιερωμένο στον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία-νησιωτικότητα και στις υποδομές, με ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως το νέο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και βέβαια στην λειψυδρία και στην διαχείριση των υδάτων με στόχο να ενισχυθεί και να προστατευθεί το νησί στο μέλλον από την κλιματική κρίση.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστούν τους εκατοντάδες πολίτες της Κρήτης, που κατέκλισαν τον χώρο της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Candia Maris και παρακολούθησαν με πραγματικό ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις όσων συμμετείχαν στα θεματικά πάνελ και βέβαια όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.