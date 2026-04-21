Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Μεγάλη προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία στο Αρκαλοχώρι

Συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος

Με εξαιρετική επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών (31 άτομα) πραγματοποιήθηκε η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Αρκαλοχώρι, την Τρίτη 21 Απριλίου, με σύνθημα «Δίνουμε αίμα – χαρίζουμε ζωή».

Η πρωτοβουλία, που διοργανώθηκε από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας, το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, και το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αγκαλιάστηκε θερμά από τους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν συνολικά 31φιάλες αίματος.

Στη δράση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και Γιάννης Συμιανάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου Γιάννης Λαμπράκης, καθώς και ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Στέφανος Ψυλλάκης, κάποιοι εκ των οποίων μάλιστα, συμμετείχαν ενεργά στην αιμοδοσία, δίνοντας το δικό τους παράδειγμα προσφοράς.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στο προσωπικό και τους Φίλους του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου, που στήριξαν τη διαδικασία καθώς και σε όλο τον κόσμο που συμμετείχε, συμβάλλοντας στην επιτυχία της δράσης.

«Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές πράξεις κοινωνικής προσφοράς. Με μια απλή κίνηση, μπορούμε να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και να δώσουμε ελπίδα και δύναμη για ζωή. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, καθώς και στους φορείς και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών ανέδειξε, για ακόμη μια φορά, ότι οι αξίες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς παραμένουν ισχυρές και αποτελούν θεμέλια της κοινωνίας μας».