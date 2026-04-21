Καταδίκη από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που βάνδαλοι προξένησαν στην προτομή του Νίκου Ξυλούρη, ενός έργου της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη που κοσμούσε την Πλατεία Κύπρου στην Όαση.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ο οποίος καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και σε συνεννόηση με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, το γλυπτό, που απομακρύνθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία και φυλάσσεται, θα αποσταλεί την Τετάρτη 22/4 σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, για αποκατάσταση.

Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου θα καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων μέσω του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού.