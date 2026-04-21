Ηράκλειο:Παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Βεριώνη ΄΄Θάνατοι στη Χούντα΄΄ στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διοργανώνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ώρα 12:00΄ στο Αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 27, Ηράκλειο) παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Βεριώνη, Θάνατοι στη Χούντα. Δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, ύποπτοι θάνατοι κατά την περίοδο 1967-1974, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2024.

Στο βιβλίο του Βεριώνη, 50 χρόνια μετά την πτώση της χούντας, για πρώτη φορά παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις των θανάτων που συνδέθηκαν με το καθεστώς. Θάνατοι λόγω αντιδικτατορικής δράσης, “αυτοκτονίες”, “ατυχήματα”, “ασθένειες”, “εξαφανίσεις”. Θάνατοι συνεπεία κακουχιών από τις εξορίες και πολυάριθμες ακόμα φημολογούμενες περιπτώσεις ανώνυμων και επώνυμων προσώπων παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτή την πολυετή, προσωποκεντρική έρευνα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Νισταζάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης του Πολυτεχνείου το 1973

Βαγγέλης Τζούκας, δρ. Κοινωνιολογίας, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γιάννης Χαραλαμπίδης, ιστορικός, δημοσιογράφος

Δημήτρης Βεριώνης, συγγραφέας

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δημήτρης Βεριώνης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Καρέα. Είναι απόφοιτος των τμημάτων «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

καθώς και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Έχει αρθρογραφήσει στην εφημερίδα Εποχή, στο περιοδικό Historical Quest και σε άλλα έντυπα μέσα, έχει συμμετάσχει στο βιβλίο της Maxine Ventham Spike Milligan: His Part In Our Lives (Λονδίνο,

Robson Books, 2002) και έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του «Peter Sellers Appreciation Society» και αρχισυντάκτης του περιοδικού PSAS Magazine. Έχει κυκλοφορήσει πέντε δίσκους ως τραγουδοποιός, έχει πάρει μέρος σε πολλές συναυλίες και έχει γράψει μουσική για θέατρο.

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδήλωση

Είσοδος ελεύθερη | Αντίτυπα του βιβλίου θα διατίθενται στο Πωλητήριο του Μουσείου | 2810-283219 (εσ. 101) | www.historical-museum.gr