Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης : Να εγκριθούν άμεσα οι αιτήσεις! Κανένα δωμάτιο κενό!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Να εγκριθούν άμεσα οι αιτήσεις! Κανένα δωμάτιο κενό!

Οι εστιακοί φοιτητές, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, παλεύουμε ώστε κανένας συμφοιτητής μας που έχει ανάγκη να μείνει στις εστίες να μην χάσει το σπίτι του. Να μην του στερηθεί αυτό το δικαίωμα στις σπουδές λόγω των άδικων κριτηρίων που έχει θεσπίσει η Σύγκλητος. Από την πρακτική εφαρμογή των κριτηρίων αποδεικνύεται και στην πράξη ότι τα κριτήρια αυτά δεν έχουν σκοπό να φανεί ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες.

Σκοπός των κριτηρίων είναι να «κόβουν» κόσμο, να βαφτίζονται φοιτητές που έχουν ανάγκη ως “μη δικαιούχοι” και να πετιούνται εκτός εστιών. Τα κριτήρια είναι τόσο αυστηρά που μένουν δεκάδες δωμάτια κενά και την ίδια στιγμή υπάρχουν φοιτητές που κόβονται οι αιτήσεις τους!

Αυτά τα άδικα κριτήρια, που φέτος έγιναν ακόμα πιο αυστηρά (από 10 σε 30 ECTS), μας έφεραν στο σημείο να μένουν περίπου 50 κενές θέσεις! Θέσεις που δεν ήταν δεδομένο ότι θα ξεκινούσαν να καλύπτονται, αφού και σε προηγούμενες χρονιές έχουμε δει δωμάτια να μένουν κενά. Οι θέσεις αυτές έχουν αρχίσει να καλύπτονται μετά από πρωτοβουλία του ΦΣ Εστίας και την πίεση που ασκήσαμε οι φοιτητές μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, τους φοιτητικούς μας συλλόγους, με τη δεύτερη και την τρίτη πρόσκληση για αιτήσεις στέγασης να καλύπτουν μερικές από αυτές.

Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν στις Φοιτητικές Εστίες 24 κενές θέσεις και τουλάχιστον 17 φοιτητές στους οποίους κόβεται η στέγαση. Η Σύγκλητος του ιδρύματος, μετά από συνεδρίασή της, αποφάσισε να απορρίψει τις ενστάσεις φοιτητών που έχουν ανάγκη να μείνουν στις εστίες, μεταξύ των οποίων πολλοί εργαζόμενοι φοιτητές και φοιτητές που χρωστούν μονοψήφιο αριθμό μαθημάτων και κοντεύουν να πάρουν το πτυχίο τους.

Η απόφαση απόρριψης των 17 αιτήσεων την ώρα που μένουν δωμάτια κενά είναι πραγματικά απαράδεκτη και παντελώς παράλογη. Ακόμη πιο απαράδεκτο είναι ότι στη συνεδρίαση αυτή, όπως μας ανέφερε η αντιπρύτανης υπεύθυνη για τη φοιτητική μέριμνα, συζητήθηκε ότι φέτος θα εφαρμοστεί το κατάπτυστο άρθρο του κανονισμού στέγασης και θα ασκηθούν πειθαρχικές κυρώσεις από τους Κοσμήτορες των σχολών σε όποιον φοιτητή δεν αποδεχτεί να φύγει από τις εστίες.

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!

Μόνο οργή μπορεί να προκαλεί αυτή η προκλητική απόφαση. Απειλούν φοιτητές που εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα, που με ψηλά το κεφάλι δίνουν τον αγώνα για τις σπουδές τους, για να περάσουν τα μεγάλα εμπόδια που τους βάζει το σημερινό πανεπιστήμιο.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός πανεπιστημίου που λειτουργεί όλο και περισσότερο με όρους επιχείρησης, που μοναδικός του καημός είναι η ανταγωνιστικότητα του και οι μπίζνες στην έρευνα και στα επί πληρωμή μεταπτυχιακά και σεμινάρια. Σε αυτό το πανεπιστήμιο η ανάγκη των φοιτητών για στέγαση θεωρείται κόστος και τα κενά δωμάτια εξοικονόμηση.

Η διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν έχει απλά μια εκδικητική στάση απέναντι στους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους… Έχει σχέδιο και το μαρτυρούν και τα λόγια και οι πράξεις τους. Την επιχειρηματική αξιοποίηση των υποδομών του ιδρύματος.

Των εστιών, με το χαράτσι εισδοχής από 90 € που επιστρέφονταν να αλλάζει σε 50 ανεπιστρεπτί και την χρέωση δωματίων εως και 30 € σε επισκέπτες του ιδρύματος. Τον κανονισμό στέγασης να λεέι ότι τα καλοκαίρια πρέπει να παραδίνουμε τα δωμάτια μας και τα παραδείγματα σε άλλα ιδρύματα που βάζουν μέσα σε φοιτητικές εστίες τουρίστες τα καλοκαίρια. Επίσης κτήρια στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου που αξιοποιούνται έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες όπως είναι και το κτήριο στον λόφο Καστέλι και άλλα ακίνητα του Πολυτεχνείου.

Απαιτούμε:

• Η διοίκηση εδώ και τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει το αίσχος να απορρίπτονται ενστάσεις φοιτητών που έχουν ανάγκη στέγασης και την ίδια στιγμή να μένουν κενά δωμάτια .

• Ούτε σκέψη για εφαρμογή του άρθρου του κανονισμού στέγασης για εφαρμογή πειθαρχικών κυρώσεων για όποιον δεν παραδώσει το δωμάτιο του

• Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και όλων των κριτηρίων που λειτουργούν ως “κόφτης” φοιτήτων για την εισδοχή φοιτητών στην εστία!

• Κατάργηση του ανεπιστρεπτί χαρατσιού των 50ευρώ για την είσοδο στις εστίες!

• Άμεσα να ολοκληρωθούν οι νέες εστίες και να δωθεί χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη.

• Εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για την στέγαση φοιτητών.

• Αξιοποίηση των φοιτητικών εστιών αποκλειστικά για τις ανάγκες των φοιτητών!

• Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος ώστε να καλύπτει όλο το ποσό του ενοικίου με ταυτόχρονη αύξηση των δικαιούχων.

Καλούμε σε κινητοποίηση στην Σύγκλητο του ιδρύματος υπεύθυνο όργανο που εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει για τον κανονισμό στέγασης την Τρίτη 25/11 στη 13:00 στο κτ. Επιστημών