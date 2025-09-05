Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για την εκδημία του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” Νίκου Παπαδάκη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Νίκο Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου μας. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε εις πέρας το όραμα του αοίδιμου Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη για τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξή του, μέσα από πρωτοβουλίες που ισχυροποίησαν το πολιτιστικό και κοινωνικό στίγμα των Χανίων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη δημιουργία Παραρτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, με σπουδαίο εκδοτικό έργο.

Η δημιουργία της Οικίας – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και η λειτουργία δύο ακόμα μουσείων, του στρατηγείου στο Θέρισο και της οικίας γέννησης του Βενιζέλου στις Μουρνιές ήταν αποτέλεσμα της επίμονης και συστηματικής προσπάθειας του ιδίου και των συνεργατών του να αναδείξει την προσωπικότητα του Βενιζέλου και να ισχυροποιήσει τον ρόλο και τη θέση του Ιδρύματος.

Λειτουργεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει σθεναρά τον ορθό λόγο στην πολιτική ζωή, την ευθυκρισία στις αποφάσεις και τον πατριωτισμό με έργα, όπως ακριβώς έπραττε ο Μεγάλος Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος.

Χάρη στο δικό του κύρος και επιλογές το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συσπείρωσε γύρω του τις θεσμικές αρχές του τόπου και έγινε ένας φάρος για τον απόδημο ελληνισμό.

Το έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» ήταν έργο ζωής για αυτόν και αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Απώλειες όπως αυτή κάνουν τα Χανιά φτωχότερα και την ευθύνη όλων μας μεγαλύτερη ώστε να διαφυλαχθεί η σπουδαία παρακαταθήκη που έχει αφήσει στον τόπο μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους του.