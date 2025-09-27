Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Σε συλλυπητή

ριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη, ο οποίος υπήρξε σημαντική φυσιογνωμία για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, επισημαίνει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Αλεξάκη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε με το όραμά του και την επιμονή του την πορεία των Χανίων. Με τη δράση του πέτυχε ένα πραγματικό επιχειρηματικό θαύμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες που κρύβει ο τόπος μας, αλλά και τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει ένας δημιουργικός και ακούραστος επιχειρηματίας, όταν διαθέτει πίστη και προσήλωση στον στόχο.

Ως πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ, κράτησε με συνέπεια και αποφασιστικότητα το τιμόνι για δεκαετίες, δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να στηρίζει την τοπική οικονομία και χιλιάδες οικογένειες των Χανίων.

Παράλληλα, με το πλούσιο κοινωνικό του έργο, τις αμέτρητες, γνωστές και άγνωστες, φιλανθρωπίες του, αλλά και την προσφορά του στον χώρο των ΜΜΕ και του αθλητισμού, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία μας, ενώ το διαρκές και ζωηρό ενδιαφέρον του για την πορεία του τόπου αποτελεί παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει.

Ο Απόστολος Αλεξάκης φεύγει, αλλά αφήνει πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον γιο του Δημήτρη, στην οικογένειά του, αλλά και στη μεγάλη οικογένεια των ΣΥΝ.ΚΑ και της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης».