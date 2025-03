Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε συνάντηση εργασίας του έργου Interreg Euro-MED ARTEMIS για την αποκατάσταση λιβαδιών ποσειδωνίας στη Σητεία

Σε συνάντηση εργασίας με θέμα την «Αποκατάσταση λιβαδιών Ποσειδωνίας: θεσμικό πλαίσιο, προκλήσεις και προοπτικές» στο πλαίσιο του έργου Interreg Euro-MED ARTEMIS, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης και στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηράκλειου.

To έργο Interreg Euro-MED ARTEMIS (Accelerating the Restoration of Seagrass Meadows in the Mediterranean area through Innovative ecosystem-service based Solutions) έχει ως στόχο τη βελτίωση των τεχνικών αποκατάστασης των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica), την αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν, και τη δημιουργία πρωτοποριακών τεχνικών για την ενσωμάτωσή τους στη χάραξη πολιτικής και σε επενδυτικές αποφάσεις. Το έργο υλοποιείται από δέκα εταίρους.

Συντονιστής του έργου είναι το Plan Bleu. Από την Ελλάδα συμμετέχουν, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και η δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank. Συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Στόχος της συνάντησης εργασίας στο Ηράκλειο, η οποία διοργανώθηκε από το Green Tank και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ήταν η κατανόηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο εντοπισμός των προκλήσεων και η χαρτογράφηση των προοπτικών που δημιουργούνται μετά την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης ώστε, ξεκινώντας από την Κρήτη, να τεθούν τα θεμέλια για την αποτελεσματική αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την χώρα. Ως περιοχή μελέτης έχει οριστεί η περιοχή του Όρμου Ατζικιάρι στον Δήμο Σητείας, η οποία αποτελεί μία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου όπου πραγματοποιούνται δράσεις αποκατάστασης από την επιστημονική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος σημείωσε ότι «καθώς η μεγάλη περιβαλλοντική αξία των λιβαδιών ποσειδωνίας έχει επιτέλους γίνει ιδιαίτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια, το έργο Interreg Euro-MED ARTEMIS αποκτά καταλυτική σημασία και ενδιαφέρον.

Η Περιφέρεια Κρήτης, κατανοώντας τη μεγάλη περιβαλλοντική σημασία των λιβαδιών ποσειδωνίας, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή το εν λόγω εγχείρημα. Αναμένουμε μέσα από το έργο αυτό να προκύψουν σαφείς κατευθύνσεις για τους τρόπους αποκατάστασης των λιβαδιών ποσειδωνίας, ώστε να έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο για την προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Επιμελητηρίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου ARTEMIS.