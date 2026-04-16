Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά

Συναγερμός στα Χανιά: 45χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε σπήλαιο στα Φαλάσαρνα, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια θανάτου, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι αρχές στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό 45χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε σπήλαιο, βόρεια της Αγίας Παρασκευής στα Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο οποίος εντοπίστηκε στο σημείο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο, ενώ επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον σταθμό Κισσάμου.

Ιωάννης Παπαδάκης

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο 45χρονος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.