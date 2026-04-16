Ηράκλειο:Σεμινάριο «Αυτοματισμός Γραφείου με AI από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Σεμινάριο «Αυτοματισμός Γραφείου με AI: Διπλασιάστε την παραγωγικότητά σας σε 8 ώρες». Έναρξη: 05/05/2026

Αν νιώθετε την επαγγελματική σας καθημερινότητα ν’ αναλώνεται σε ατελείωτες «αγγαρείες» ρουτίνας και χάνετε ώρες σε προσχέδια emails, δυσκίνητα reports και παρουσιάσεις που μπορούν πλέον να γίνουν σε λίγα λεπτά, δηλώστε συμμετοχή στο νέο πρωτοποριακό σεμινάριο «Αυτοματισμός Γραφείου με AI» του ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου και διπλασιάστε την παραγωγικότητά σας σε 8 ώρες.

Το πρακτικό σεμινάριο «AI Office Automation: Δουλειά στο Μισό Χρόνο» είναι η λύση για να κερδίσετε πίσω τον χρόνο σας. Σε μόλις 8 ώρες (2 ημέρες), θα μεταμορφώσετε τον υπολογιστή σας σε έναν πανίσχυρο ψηφιακό βοηθό που εκτελεί τις δύσκολες εργασίες, ενώ εσείς εστιάζετε στην ουσία.

Τι θα καταφέρετε σε 2 ημέρες:

* Αυτοματοποίηση Επικοινωνίας: Μετατρέψτε πρόχειρες σημειώσεις σε επαγγελματικά email και templates σε δευτερόλεπτα.

* Express Παρουσιάσεις: Δημιουργήστε τη δομή και το περιεχόμενο για PowerPoint/Slides από το μηδέν, χωρίς άγχος.

* Έξυπνα Reports: Οργανώστε δεδομένα, πίνακες και περιλήψεις κειμένων με ChatGPT, Copilot και Gemini.

* Hands-on Εφαρμογή: Φεύγετε με τη δική σας προσωπική βιβλιοθήκη από έτοιμα prompts, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

Η υπόσχεσή μας: Κερδίζοντας μόνο 1 ώρα την ημέρα μέσω των αυτοματισμών που θα μάθετε, κάνετε πλήρη απόσβεση του κόστους του σεμιναρίου μέσα στην πρώτη κιόλας εβδομάδα εργασίας.

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για στελέχη, εργαζόμενους στη γραμματειακή υποστήριξη και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν άμεσα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

Κόστος: 90 ευρώ ανά συμμετοχή.

Διάρκεια 8 διδακτικές ώρες: Τρίτη 05/05 και Τετάρτη 06/05. Από ώρα 18.00μμ έως 21.15μμ.

Εισηγητής: Ο Δρ. Μιχάλης Καθαράκης εργάζεται τα τελευταία χρόνια για να κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη κατανοητή και χρήσιμη για ανθρώπους που δεν είναι προγραμματιστές: επαγγελματίες, εργαζόμενους και στελέχη που θέλουν να δουλεύουν πιο έξυπνα, όχι περισσότερο. Σχεδίασε αυτό το σεμινάριο με βάση ένα απλό ερώτημα: πού ακριβώς χάνεται ο χρόνος στο γραφείο και πώς μπορεί το AI να τον επιστρέψει.

Οι οκτώ ώρες εκπαίδευσης δεν είναι εισαγωγή στη θεωρία — είναι δομημένη πρακτική εξάσκηση με εργαλεία που λειτουργούν από την πρώτη κιόλας μέρα.

Παράλληλα, ως συγγραφέας βιβλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσεγγίζει το θέμα και από μια ευρύτερη οπτική: πώς να χρησιμοποιείς τα εργαλεία AI με επίγνωση – κατανοώντας τι κάνεις, γιατί το κάνεις, και πού πραγματικά κερδίζεις. Γιατί ο στόχος δεν είναι να αναθέσεις τη δουλειά σου στο AI – αλλά να ελευθερωθείς από ό,τι σε κρατά πίσω.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός. τηλ. 2810-302600, email: info@katartisi.gr από 09:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.