Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:ΤΩΡΑ μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας – Όλοι στην πρυτανεία του ιδρύματος την Δευτέρα 20/4 στις 13:00

Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες μαζί με τις οικογένειές μας σε όλη την Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ που εκτινάσσει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη.

Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός που δικαίως έχει ονομαστεί προϋπολογισμός φτώχειας και πολέμου, ενώ στηρίζεται κατά 95% από τη φορολογία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, καταλήγει τελικά στις τσέπες των μονοπωλιακών ομίλων μέσω των κρατικών επιδοτήσεων στους βιομήχανους, τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές. Την ίδια στιγμή, για εμάς και τις οικογένειές μας, τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μισά του μήνα!

Παράλληλα, οι επιπτώσεις της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο δεν περιορίζονται μόνο στο ενδεχόμενο του να χτυπηθούν οι ΝΑΤΟΪκες βάσεις στην επικράτεια. Πλευρά της εμπλοκής είναι και η επιτάχυνση των ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Από τις μεταφορές μέχρι την παραγωγή προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης ο πληθωρισμός που ήδη έτρεχε, πλέον εκτινάσσεται στα ύψη!

Ήδη το υπουργείο Μεταφορών άναψε, για δεύτερη φορά μέσα σε περίπου δύο χρόνια, το «πράσινο φως» για νέα αύξηση της τάξης του 10% στη τιμή των εισιτηρίων των λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Παράλληλα, η κυβέρνηση με μέτρα-κοροϊδία, προσπαθεί να πείσει πως αντιμετωπίζει το φαινόμενο της «αισχροκέρδειας», εν μέσω του πολέμου. Η πραγματικότητα είναι πως η κυβέρνηση δεν αγγίζει τις τιμές, δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν καύσιμα και ενέργεια και αφήνει ανέγγιχτα τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.

Κοροϊδεύουν κατάμουτρα, εμάς και τις οικογένειές μας! Ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, συμφωνούν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, που βάζουν θηλιά στο λαιμό των νοικοκυριών για να μπουκώσουν με δις τις βιομηχανίες των όπλων μέσω του ReArm Europe, ενώ συμφωνούν και συμμετέχουν ενεργά στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τώρα θέλουν να μας πείσουν πως θα μας «σώσουν» από την ακρίβεια!

Πληρώσαμε την κρίση τους, δεν θα πληρώσουμε και τον πόλεμό τους! Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, που δίνει μάχη με την καθημερινότητα, να βγάλει τώρα συμπεράσματα!

Για να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι ανατιμήσεων χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη σε κάθε σχολή και αμφιθέατρο ενάντια στη πολιτική του κέρδους, που σε καιρό ειρήνης κερνά «Τέμπη» και «Βιολάντες» ενώ σε καιρό πολέμου θα μας κάνει κρέας στα κανόνια τους!

Τώρα χρειάζεται να αποκτήσει πανελλαδικά χαρακτηριστικά ο αγώνας μας, να συνδεθεί με το εργατικό κίνημα, ώστε από κοινού να προτάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υπεράσπισης του λαϊκού εισοδήματος!

Διεκδικούμε μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας:

• Καμία αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων. Μείωση της τιμής της φοιτητικής κάρτας μεταφορών στα 15 ευρώ. Μείωση της τιμής των εισιτηρίων και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

• Μείωση των τιμών στα κυλικεία.

• Να δοθεί έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των ανατιμήσεων στα νοίκια.

• Διεύρυνση των δικαιούχων στη σίτιση. Κάθε φοιτητής να έχει ένα δωρεάν πιάτο φαϊ!

• Επαναφορά των μονάδων εκτύπωσης στις 750!

 Καλούμε σε κινητοποίηση στην πρυτανεία του ιδρύματος την Δευτέρα 20/4 στις 13:00 για μέτρα στήριξης των φοιτητών ενάντια στην ακρίβεια.