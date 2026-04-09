Συνάντηση στο Ρέθυμνο των μελών του δικτύου του ευρωπαϊκού σχεδίου «rEdESIGN» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης

Την Παρασκευή 3 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η συνάντηση των μελών του δικτύου του έργου “rEdESIGN”, που υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Ρεθύμνης, με φυσική παρουσία εκπροσώπων και συμμετοχή άλλων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου και η ανάπτυξη διαλόγου, γύρω από τα ζητήματα, που απασχολούν τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια της Κρήτης.

Στη συνάντηση συντονιστής ήταν ο υπεύθυνος του έργου προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης, κ Πίτερης Χαράλαμπος Νικόλαος ενώ συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης κ. Βάμβουκας Μιχάλης και ο Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Δαράκης Μιχαήλ. Παρόντες ήταν επίσης και οι συνεργάτες του σχεδίου κ. Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, κ. Ανδρουλάκης Ραδάμανθυς και ο κ. Ανδρώνης Κωνσταντίνος, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (EΚΚΑ) καθώς και η συνεργάτης του έργου rEdESIGN κα Καψή Ιωάννα.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι ΚοινΣΕΠ:

1. «Φιλάγριος», με εκπροσώπους τον κ. Μαυροτσουπάκη Μιχάλη, τον κ. Φραγκιουδάκη Σταύρο και την κα. Πελαντάκη Αγγελική

2. «Ποιότητα plus», με εκπροσώπους την κα. Γερμανάκη Ελευθερία και τον κ. Καρπαδάκη Εμμανουήλ

3. ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε, εκπρόσωπο την κα Πετραντωνάκη Μαρία

4. «Ν-ΙΔΑΙΑ» με εκπρόσωπο τον κ. Καλλέργη Νίκο

5. «AgroID» & «Cretan Scent», ο πρόεδρος φορέων ΚΑΛΟ κ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος

6. «Cretan Scent»,ο κ. Κανάκης Στυλιανός

Μέσα από το γόνιμο διάλογο οι εκπόσωποι των Κοινωνικών Επιχειρήσεων εστίασαν στις εμπειρίες, που έχουν αποκομίσει από τις διακρατικές συναντήσεις, που έως τώρα έχουν λάβει χώρα στη Σικελία (Παλέρμο 30/06/2025 & 30/10/2025), στην Ανδαλουσία (Σεβίλλη 24/09/2025 & 17/03/2026) και στην Ελλάδα (Κρήτη 15/01/2025 & 02/12/2025).

Ειδικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκας Μιχάλης στο ξεκίνημα της συνάντησης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης «Δράση 4.1.2 – Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων», αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Επιπρόσθετα, ανέδειξε την ανάγκη μεταφοράς σε ένα μοντέλο προώθησης της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας σε επίπεδο υπαίθρου και τόνισε την αναγκαιότητα δράσεων όπως αυτές σχεδιάζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο rEdESIGN. Ο ίδιος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του σχεδίου και δήλωσε πως αδημονεί για το σχεδιασμό πολιτικών σχετικών με την κοινωνική οικονομία, που θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο σε διακρατική συνάντηση όλων των εταίρων στην Κρήτη.

Με τη σειρά του ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης, κ. Δαράκης Μιχαήλ, τόνισε την αναγκαιότητα ανάλογων προγραμμάτων υλοποίησης όπως αυτό (rEdESIGN) αναφερόμενος στην ανάγκη υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη περιοχή. Ο ίδιος συμμετείχε στην διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους και παρακολουθεί την πορεία σχηματισμού και καταγραφής των προτάσεων πολιτικής που έχει ήδη ξεκινήσει.

Επιπρόσθετα στη συνάντηση συμμετείχε διαδικτυακά η κα Πετραντωνάκη εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε.), δίνοντας έμφαση στην μειωμένη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναφερόμενη στην διάθεση προϊόντων προς την αγορά μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και όχι της ίδιας της παραγωγής του αγαθού μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Κανάκης Στυλιανός, εκπροσωπώντας την Cretan Scent, έχοντας ήδη συμμετάσχει στο διακρατικό εργαστήρι μελέτης στο Παλέρμο τον Ιούνιο του 2025, συμπλήρωσε την ανάγκη δημιουργίας κινήτρων επιστροφής των ανθρώπων στην ύπαιθρο με στόχο την σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με το κοινωνικό επιχειρείν, Όπως σχολίασε και ο κ. Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά τις ορεινές περιοχές ως επί το πλείστον, με στόχο τη δραστηριοποίηση ατόμων που μένουν σε τέτοιες περιοχές δίνοντας τους κίνητρα ανάπτυξης της καινοτομίας τους «το rEdESIGN έρχεται να δει προκλήσεις στις περιοχές της Σικελίας, Ανδαλουσίας και της Κρήτης».

Ο κ. Ανδρώνης Κωνσταντίνος πρόσθεσε ότι «το rEdESIGN εκφράζει απόλυτα τις ανάγκες της κοινωνικής οικονομίας στη Κρήτη και ο αντίκτυπος του είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι ξεκίνησε».

Τις δυσκολίες εφαρμογής του τρέχοντος έργου είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που ήταν παρόντες με πρώτη την κα Γερμανάκη Ελευθερία, η οποία εκπροσωπώντας την Poiotita Plus, τόνισε τις δυσκολίες που συναντά η εφαρμογή του προγράμματος και η ανάγκη πρόβλεψης των προβληματικών πεδίων στην εφαρμογή, για αν μπορέσουν προγράμματα και σχεδιασμοί όπως αυτοί να είναι εύκολα απορροφήσιμοι και λειτουργικοί από την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης και στην ανάγκη «επένδυσης» στη γνώση των συμμετεχόντων στην κοινωνική οικονομία, μίλησε ο κ. Καρπαδάκης Εμμανουήλ ο οποίος και συμμετείχε και στο παραπάνω εργαστήρι μελέτης. Συγκεκριμένα ανέφερε «οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ευέλικτες μορφές, ανοικτόμυαλα κύτταρα, που μπορούν αν συνεργαστούν με ανθρώπους που γνωρίζουν. Αυτό που μπορούμε να υιοθετήσουμε λοιπόν είναι η σύμπτυξη παραγωγών σε ένα κοινό δίκτυο..».

Από το δεύτερο διακρατικό εργαστήριο μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη το Σεπτέμβριο του 2025, τις εμπειρίες του μοιράστηκε ο κ. Καλλέργης Νίκος μιλώντας εκ μέρους της Ν- ΙΔΑΙΑ και ο κ. Παπαδάκης Κώστας εκ μέρους της ένωσης φορέων ΚΑΛΟ. Ο πρώτος, παρατήρησε διαφορές σε επίπεδο λειτουργίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην Ανδαλουσία με τοπικές , σε επίπεδο συνεργασίας με φορείς και Ιδρύματα ή Ινστιτούτα.

Η Ν-ΙΔΑΙΑ λειτούργησε και ως φορέας υποδοχής στο διακρατικό εργαστήρι μελέτης που οργανώθηκε το Δεκέμβριο 2025 στη Κρήτη , στις εγκαταστάσεις της ΚΟΙΝΣΕΠ που έχουν παραχωρηθεί στην τελευταία από το Δήμο Ανωγείων. Ενώ ο κ . Παπαδάκης, πρότεινε την προώθηση κοινωνικών πειραματισμών για την ανάπτυξη δράσεων και σχεδίων κοινωνικής καινοτομίας όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο rEdESIGN.

Για τα ζητήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια νεοσύστατη ΚΟΙΝΣΕΠ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μέλη του «Φιλάγριου» που ξεκίνησε τη δράση της ένα χρόνο πριν στο Δήμο του Αγ. Βασιλείου, ο κ. Μαυροτσουπάκης Μιχάλης και ο κ. Φραγκιουδάκης Σταύρος, εστιάζοντας στα προβλήματα χρηματοδότησης που συναντά μια τέτοια νεοσύστατη κοινωνική επιχείρηση. Τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας και υποστήριξης δικτύου όπως αυτό του rEdESIGN, για να μπορέσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα να αναπτύξει δίαυλους επικοινωνίας με τους φορείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο την βελτίωση της οικονομίας, με κοινωνικό αντίκτυπο στη περιοχή μας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.