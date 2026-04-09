Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Χανιά ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης: 33χρονη έδωσε τέλος στη ζωή της – Χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαρύ το κλίμα στα Χανιά από το τραγικό περιστατικό του θανάτου της 33χρονης γυναίκας

Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης στην Κρήτη. Στα Χανιά, μια 33χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή της, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης. Λίγες ώρες αργότερα, στο Ρέθυμνο, ένας 80χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αγροτική περιοχή, αφού προηγουμένως είχε αναφέρει αδιαθεσία στον γιο του.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, έδωσε τέλος στη ζωή της διά απαγχονισμού τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από ειδοποίηση συγγενικού της προσώπου, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Λίγο αργότερα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο χωριό Σταχτούρια, όπου ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αγροτική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον γιο του, αναφέροντας ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση στο Ρέθυμνο των μελών του δικτύου του ευρωπαϊκού σχεδίου «rEdESIGN» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST