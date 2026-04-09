ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σε κοινωνικές δομές των Χανίων ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης για πασχαλινές ευχές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σειρά επισκέψεων σε κοινωνικές δομές και φορείς κοινωνικής πολιτικής των Χανίων πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές στο πνεύμα των ημερών, αλλά και να συζητήσει με ωφελούμενους και υπευθύνους για τις συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες τους.
Νωρίς το πρωί, ο βουλευτής Χανίων επισκέφθηκε το ΚΗΦΑΜΕΑ, όπου συνάντησε εργαζόμενους και ωφελούμενους, με τους οποίους αντάλλαξε ευχές και συζήτησε θέματα που τους απασχολούν, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισκέφθηκε την ΕΛΕΠΑΠ. Εκεί είχε την ευκαιρία να ευχηθεί για το Πάσχα τόσο στο προσωπικό όσο και σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονταν εκεί, λαμβάνοντας τη φροντίδα και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της δομής.
Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ήταν ο επόμενος σταθμός για τον κ. Μαρκογιαννάκη, όπου αντάλλαξε ευχές με θεραπευόμενους, με τους οποίους συνομίλησε αρκετή ώρα, ενώ συζήτησε και με τους υπευθύνους και εργαζόμενους του ιδρύματος, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου τους.
Τέλος, ο βουλευτής Χανίων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη, ευχόμενος σε εργαζόμενους και ωφελούμενους για τις άγιες ημέρες του Πάσχα και ακούγοντας όσα είχαν να του θέσουν για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και την περαιτέρω στήριξή της.

Τραγωδία στα Χανιά ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης: 33χρονη έδωσε τέλος στη ζωή της – Χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο
