ΚΡΗΤΗ

Συνεχίζεται η αγωνία στην Κρήτη: Καμία ένδειξη για τον 33χρονο γιατρό – Έρευνες σε ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου καθώς άκαρπες ήταν και οι χθεσινές έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού « ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής. Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα».

Τρείς ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη.
Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα.

Παρόλα αυτά όμως αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η υπομονή και επιμονή που δείχνουμε σε κάθε περιστατικό.
Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο απο την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια,παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής.

Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα.

Μαζί μας σήμερα και μια παρέα μοτοσυκλετιστών από τα Χανιά, με Trial μηχανές σάρωσαν τον ορεινο όγκο που τους υποδείξαμε, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς,και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα!!
Συνεχίζουμε…….

