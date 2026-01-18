Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για κοινωνικές κατοικίες στην Κρήτη. Θετικό παράδειγμα οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου»

Την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε όλη την Κρήτη, ανακοίνωσε από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η σημαντική εξαγγελία έγινε στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων των νέων δημοτικών κατοικιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης γνωστοποίησε πως το νέο πρόγραμμα θα αφορά όλο το νησί και θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα.

«Εμείς από την πλευρά την δική μας στηρίζουμε την κοινωνική κατοικία και πολύ σύντομα θα βγει ένα πρόγραμμα από την Διαχειριστική αρχή, κοντά στα 15 εκατομμύρια, για να μπορούμε να φτιάξουμε κοινωνικές κατοικίες και να μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται να βρίσκουν ένα τόπο να μείνουν και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ενοίκια που έχουν διαμορφωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης απεύθυνε κάλεσμα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προετοιμαστούν για την αξιοποίηση των πόρων, συμπληρώνοντας: «Όποιος Δήμος είναι έτοιμος να υποβάλλει την πρότασή του, θα μπορεί να φέρει την πρόταση και να αξιολογηθεί από την Διαχειριστική αρχή».

Αναφερόμενος στο έργο που εγκαινιάστηκε στον Άγιο Βασίλειο, ο Σταύρος Αρναουτάκης εξήρε την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, τονίζοντας πως αποτελεί μοντέλο για την αυτοδιοίκηση.

«Ένα θετικό παράδειγμα εδώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με τον Δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη. Πέντε κοινωνικές κατοικίες και πρέπει το παράδειγμά του να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι, ούτως ώστε να μπορούν δάσκαλοι, καθηγητές και δημόσιοι υπάλληλοι που δεν βρίσκουν κατοικία, να έχουν τη στήριξη αυτή για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Είναι σημαντικό να μπορεί η αυτοδιοίκηση να δώσει την υποστήριξη αυτή», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.