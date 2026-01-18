Εγκαίνια νέων γραφείων και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ

Σε θερμή κι εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/1/2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ, στα νέα γραφεία της εταιρείας, στον Α’ όροφο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, παρουσία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύντριας και των εργαζομένων της Εταιρείας, πληθώρας εκλεκτών συνεργατών της Εταιρείας και εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από τον αγιασμό των νέων γραφείων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής χρονιάς και παράλληλα την είσοδο της Εταιρείας σε μία περίοδο ανανέωσης της ευρύτερης επιχειρηματικής της ταυτότητας και οργάνωσης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των εργασιών της και τη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και αποτελεσματικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ, κ. Ευστράτιος Φλεμετάκης, ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης.

Η μεταφορά μας στα νέα γραφεία μας, και η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, δίνει στην Εταιρεία σημαντική – κυρίως επιχειρησιακή – αναβάθμιση και ώθηση να συνεχίσει με συνέπεια και όραμα το έργο της, στηρίζοντας αδιάκοπα πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού Ευχόμαστε υγεία, δημιουργικότητα και μια χρονιά γεμάτη συνεργασίες και πρόοδο».