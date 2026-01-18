ΚΡΗΤΗ

Εγκαίνια νέων γραφείων και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε θερμή κι εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/1/2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ, στα νέα γραφεία της εταιρείας, στον Α’ όροφο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, παρουσία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύντριας και των εργαζομένων της Εταιρείας, πληθώρας εκλεκτών συνεργατών της Εταιρείας και εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από τον αγιασμό των νέων γραφείων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής χρονιάς και παράλληλα την είσοδο της Εταιρείας σε μία περίοδο ανανέωσης της ευρύτερης επιχειρηματικής της ταυτότητας και οργάνωσης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των εργασιών της και τη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και αποτελεσματικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ, κ. Ευστράτιος Φλεμετάκης, ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης.

Η μεταφορά μας στα νέα γραφεία μας, και η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, δίνει στην Εταιρεία σημαντική – κυρίως επιχειρησιακή – αναβάθμιση και ώθηση να συνεχίσει με συνέπεια και όραμα το έργο της, στηρίζοντας αδιάκοπα πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού Ευχόμαστε υγεία, δημιουργικότητα και μια χρονιά γεμάτη συνεργασίες και πρόοδο».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από...

0
Την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15...

Συνεχίζεται η αγωνία στην Κρήτη: Καμία ένδειξη...

0
Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο, Αλέξη Τσικόπουλο που...

Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από...

0
Την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15...

Συνεχίζεται η αγωνία στην Κρήτη: Καμία ένδειξη...

0
Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο, Αλέξη Τσικόπουλο που...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για κοινωνικές κατοικίες στην Κρήτη. Θετικό παράδειγμα οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι οκτώ ορειβάτες, μεταφέρονται σε καταφύγιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με...

Επιστρέφουν πέντε επιδόματα – «Ανάσα» στους μισθούς με αυξήσεις έως 15%

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις και...

Θρίλερ στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής...

Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για κοινωνικές κατοικίες στην Κρήτη. Θετικό παράδειγμα οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST