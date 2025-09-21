ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μαζί του συνελήφθη φίλος του, στον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης κατά τον έλεγχο.

Μία ομάδα ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσε ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Κηφισιάς, συνέλαβε τον γιο γνωστού πολιτικού κι έναν φίλο του, αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/09).

Πρόκειται για το παιδί ενός πολιτικού που έχει διατελέσει υπουργός πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και σήμερα παραμένει στο προσκήνιο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε σπρέι πιπεριού, ενώ, στον φίλο του οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τη διαδικασία ταυτοποίησης και τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος τους χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, βάσει του ρεπορτάζ.

 

newsbomb.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ –...

0
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ –...

0
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Φθινοπωρινή Ισημερία 2025: Πότε είναι – Και επίσημα φθινόπωρο
Επόμενο άρθρο
Απεργία ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου – Χειρόφρενο για 18 ώρες τραβούν οι οδηγοί
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Πώς ένα σφάλμα σχεδόν παράλυσε την Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάκερ έριξαν προσωρινά τα αυτόματα συστήματα τσεκ-ιν σε Χίθροου,...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST