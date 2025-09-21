ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου – Χειρόφρενο για 18 ώρες τραβούν οι οδηγοί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), κηρύσσοντας 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Η απεργία πραγματοποιείται με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, που έχει οριστεί για τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και για «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Η θέση του ΣΑΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή», υπογραμμίζοντας: «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες. Θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν».

Παράλληλα, το Συνδικάτο ανακοίνωσε την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».

Τα ζητήματα που θέτει ο κλάδος

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, κάνει λόγο για επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και κίνδυνο από την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, όπως σημειώνεται, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Κάλεσμα για συμμετοχή

Το Συνδικάτο καλεί τα μέλη του σε μαζική παρουσία στη γενική συνέλευση, υπογραμμίζοντας: «Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, είναι ήδη σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ καταλήγει με το μήνυμα: «Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Ή εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ –...

0
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ –...

0
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του!
Επόμενο άρθρο
Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Πώς ένα σφάλμα σχεδόν παράλυσε την Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάκερ έριξαν προσωρινά τα αυτόματα συστήματα τσεκ-ιν σε Χίθροου,...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST