Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην Εισαγγελία Θήβας – Τι είπε στους αστυνομικούς.

Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της.

Η συλληφθείσα ισχυρίστηκε ότι την βοήθησε έναν αλλοδαπός χωρίς όμως να τον κατονομάσει

Ο λόγος που το έκανε, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ήταν για να παίρνει «το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Σύμφωνα με το ERTNews, η 62χρονη αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην Εισαγγελία Θήβας.

Το χρονικό

Η γυναίκα προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη της το καλοκαιρί του 2023 και έκτοτε δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό της στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και ξεκίνησαν οι έρευνες από την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η 62χρονη παρουσίασε ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα στην αυλή του σπιτιού της.

Στην κατάθεσή της η 62χρονη ισχυρίστηκε ότι έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε.

