ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, με στόχο άμεση ψήφιση και εφαρμογή.

Νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ καταρτίζει η κυβέρνηση καθώς από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται οι νέες κλίμακες φόρου, τα αυξημένα αφορολόγητα, οι ελαφρύνσεις στα ενοίκια και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

«Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», τόνισε ο Κυρ. Πιερρακάκης.

Στο πακέτο, μεταξύ άλλων, θα περιληφθούν οι:

Νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων.
Οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.
Η μείωση ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17% και 9%.

«Θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας», εξήγησε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο η μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και η κατάργηση της το 2027 για τους συνταξιούχους να περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα

Σταθερή διατήρησε την αξιολόγηση για το ελληνικό αξιόχρεο ο οίκος Moody’s, ο οποίος τον Μάρτιο είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι τράπεζες είναι πιο υγιείς και έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των κοινοτικών κονδυλίων.

Μαζί μάλιστα με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες.

 

πηγή: ΕΡΤ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Απεργία ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου...

0
Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα...

0
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Απεργία ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου...

0
Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Πώς ένα σφάλμα σχεδόν παράλυσε την Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάκερ έριξαν προσωρινά τα αυτόματα συστήματα τσεκ-ιν σε Χίθροου,...

Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Διπλή τραγωδία στον ΕΓΟΗ: Υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

ΠΚ team ΠΚ team -
Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστό πότε θα γίνει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST