10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Με πλήθος προβλημάτων έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πρώτο και σημαντικότερο, τα γνωστά «κενά».

Παραθέτοντας τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο Νικόλας Βουρδουμπάς, μέλος ΔΣ της ΔΟΕ λέει πως: «Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τόσο κακή εικόνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα νηπιαγωγεία. Η μεγαλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα, η Α’ Αθήνας, έχει αυτή τη στιγμή 807 κενά/ μη συμπληρωμένες θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών. Η Ανατολική Αττική, 817 κενά. Ο Πειραιάς, 862 κενά. Η Β’ Αθήνας σχεδόν 600. Το Ηράκλειο Κρήτης, 622. Η Αχαΐα, 460. Πανελλαδικά οι μη συμπληρωμένες θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φτάνουν περίπου τις 10.000».

Με πολλές ελλείψεις χτυπά κάθε μέρα το κουδούνι και στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της νησιωτικής Ελλάδας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που επικρατεί στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στο in ο Φραγκίσκος Λάβαρης, εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στη Μύκονο και αιρετός στην Π.Υ.Σ.Π.Ε (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Κυκλάδων, στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της εν λόγω περιοχής, αυτή τη στιγμή υφίστανται τα εξής κενά:

-41 δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης

-61 νηπιαγωγοί

-13 δάσκαλοι αγγλικών

-12 δάσκαλοι φυσικής αγωγής

-6 δάσκαλοι μουσικής

-4 γαλλικών

-3 θεατρικής αγωγής

-3 εικαστικών

-4 πληροφορικής

-81 δάσκαλοι ειδικής αγωγής

-160 δάσκαλοι παράλληλης στήριξης.

Το νηπιαγωγείο στο οποίο ακόμα δεν χτυπά το κουδούνι

«Στον Καρατζά Τροιζηνίας, το νηπιαγωγείο στο οποίο έχουν εγγραφεί 3 μαθητές, δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του» περιγράφει στο in η Σοφία Λάζαρη, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού. Η νηπιαγωγός που θα εργαζόταν στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, πήρε άδεια μητρότητας.

Η κ. Λάζαρη εξηγεί τι συμβαίνει και με τις άδειες που ζητούν οι εκπαιδευτικοί, ζήτημα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πως εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται στην περιφέρεια δεν καλύπτουν τη θέση αφού ζητούν άδεια.

«Η νηπιαγωγός στον Καρατζά, πήρε άδεια μητρότητας που δεν δικαιούνταν στο σύνολο της όσο ήταν αναπληρώτρια. Τώρα που διορίστηκε πήρε τους υπόλοιπους 5 ½ μήνες. Τί προκαλεί εντύπωση σε αυτό; Επρεπε να πάρει μόνο τον ελάχιστο χρόνο που δικαιούνται οι αναπληρώτριες όταν γίνονται μητέρες; Είναι συσκοτιστικό εκ μέρους του υπουργείου να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στις θέσεις τους γιατί δεν τις θέλουν. Δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα εν μέσω σφοδρού δημογραφικού προβλήματος. Αν θεωρούν ότι το σύστημα των διορισμών και των αδειών είναι δομικό, όπως το χαρακτήρισε η υπουργός, ας το αλλάξουν κάνοντας το δίκαιο. Επίσης, γνώριζαν τις άδειες και τα κενά από τον Αύγουστο. Οι προσλήψεις έγιναν αρχές Σεπτεμβρίου».

«Θέλουν να καλύψουν την αδιοριστία με τεχνάσματα» σημειώνει και ο κ. Λάβαρης προσθέτοντας πως: «και το 2021 είχαμε πολλές άδειες ανατροφής και μητρότητας αλλά τις καλύψαμε. Οταν κάνεις λίγες προσλήψεις, όλα σου φαίνονται μεγεθυμένα».

Νέο καθεστώς στην ειδική αγωγή

Αναταραχή και ερωτηματικά έχει προκαλέσει και το νέο καθεστώς ειδικής αγωγής που θα ισχύει από φέτος στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Ανάμεσα στις αλλαγές που έφερε ο νόμος 5224/2025 που ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου, είναι η κατάργηση του ενός εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης (ΠΣ) ανά ένα παιδί. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης υποστηρίζουν μέσα στην τάξη, σε συνεργασία με τον δάσκαλο γενικής εκπαίδευσης, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός ΔΕΠ-Υ κτλ).

Πλέον, με τον νέο νόμο, ένα δάσκαλος ΠΣ θα υποστηρίζει περισσότερους μαθητές, από 1 έως και 4+ στο ίδιο τμήμα. Δάσκαλοι ΠΣ έχουν προβλεφθεί από φέτος και για τα ολοήμερα τμήματα που λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία.

Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, φέτος θα λειτουργήσουν 3.448 νέα τμήματα ένταξης, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης- από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Μέχρι πρότινος, τα τμήματα ένταξης ήταν μικρά ευέλικτα τμήματα, όπου παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (βλ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κτλ), από την ίδια τάξη, είχαν επιπρόσθετη στήριξη από δάσκαλο ειδικής αγωγής. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής υποστήριζε τους μαθητές σε ένα μικρό ξεχωριστό τμήμα, τις ώρες της γενικής εκπαίδευσης.

Αυτό που θα συμβεί από φέτος στην πράξη, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είναι πως οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής θα «διαχέονται» σε πολλά τμήματα μέσα σε ένα σχολείο, χωρίς να δημιουργούν μικρές ομάδες ανά τάξεις.

«Το υπουργείο το βάφτισε «συμπερίληψη» αλλά στην πραγματικότητα, προχώρησαν σε αυτήν την αλλαγή, γιατί διαπίστωσαν ότι τα τελευταία χρόνια τους ξεπερνάει ο αριθμός των διαγνώσεων για μαθησιακές διαταραχές. Αφού δεν μπορούν να προσλάβουν τους απαιτούμενους εκπαιδευτικούς, τους “απλώνουν” μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, κατακερματίζοντας την εργασία τους σε περισσότερα παιδιά» σημειώνει ο κ. Βουρδούμπας από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Ο ίδιος προσθέτει πως η άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ειδική αγωγή στη δημόσια εκπαίδευση, είναι πως εδώ και χρόνια υπάρχει αμηχανία απέναντι στο θέμα, η οποία συνδυάζεται πολύ αρνητικά με το γεγονός της μη διάθεσης πόρων.

Η κ. Λάζαρη μας δίνει την εικόνα από το σχολείο όπου εργάζεται στην Αίγινα. «Εχουμε οκτώ μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Με τον νέο νόμο που καταργεί το σύστημα “1 δάσκαλος παράλληλης στήριξης για έναν μαθητή” χρειαζόμαστε πέντε δασκάλους παράλληλης στήριξης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και είναι άγνωστο αν και πότε θα έρθουν οι υπόλοιποι».

Αβοήθητοι οι δάσκαλοι στα ολοήμερα τμήματα

Την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία, περιγράφει στο in η Χ.Λ, νηπιαγωγός σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

«Εγώ φέτος στο ολοήμερο τμήμα έχω 21 παιδιά. Πέντε εξ’ αυτών έχουν διάγνωση αυτισμού (λειτουργικός/ άτυπος/ στο φάσμα). Ακόμα παράλληλη στήριξη δεν έχω τις ώρες του ολοήμερου τμήματος. Είμαι μόνη μου με αυτά τα παιδιά. Είμαι μόνη μου γενικώς. Δεν έχουμε ούτε καθαρίστρια. Τα παιδιά όμως τρώνε το μεσημεριανό τους στο ολοήμερο τμήμα. Μας είπαν πως κάποια στιγμή θα έρθουν δάσκαλοι παράλληλης στήριξης στο σχολείο μας αλλά πρέπει πρώτα να εξυπηρετηθεί το πρωινό τμήμα και μετά το ολοήμερο».

Η Χριστίνα αναφέρει πως το περασμένο καλοκαίρι και ενόψει του νέου νόμου για την ειδική αγωγή, πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική ημερίδα στο υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, στην οποία προσκλήθηκαν οι νηπιαγωγοί.

«Εκεί, μας είπαν πως η παρέμβαση της παράλληλης στήριξης δεν λειτούργησε όλα τα προηγούμενα χρόνια όπως έπρεπε, μιας και δεν προωθεί την αυτονομία των παιδιών, στόχος για τον οποίο σχεδιάστηκε. Πρόσθεσαν πως δεν θα έπρεπε να έχουμε πια παράλληλες στηρίξεις αλλά συμπληρωματικές στηρίξεις και συνδιδασκαλία μέσα στην τάξη. Παρόλα αυτά, δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις στις πολλές απορίες μας για το πως θα μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές στην πράξη».

Η Χριστίνα προσθέτει πως μαζί με τα παραπάνω υπάρχει και το κλασικό πια πρόβλημα της έλλειψης χαρτικής ύλης και άλλων απαραίτητων μέσων , τα οποία χρειάζονται απαραιτήτως οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία. Το αποτέλεσμα είναι οι νηπιαγωγοί να δίνουν κάθε χρόνο τη γνωστή «λίστα υλικών» στους γονείς των μαθητών.

«Εκτός από χαρτόνια και μπογιές, η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει από μωρομάντηλα μέχρι χαρτί κουζίνας. Οι λίστες είναι το κρυφό μυστικό όλων, πάντοτε οι δήμοι μας κάνουν συστάσεις να μη δίνουμε λίστες, παράλληλα όμως δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας σε υλικά. Είναι μία πρακτική που έχω συναντήσει σε όλα τα νηπιαγωγεία στα οποία έχω εργαστεί μέχρι στιγμής».

Τι απαντά το υπουργείο

Το in επικοινώνησε με το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων για να αναφέρει τα παραπάνω ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί.

Μας παρέπεμψαν στη δήλωση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη στην οποία αναφέρει πως: «όποια κενά διαπιστώνονται μετά το διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α’ φάση τοποθέτησης, περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών, θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Συνήθως η β´ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη».

Οπως σημείωσαν μιλώντας στο in, από το 2020 το υπουργείο έχει προχωρήσει σε 49.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ αναφέρθηκαν ξανά στο καυτό θέμα των αδειών που δηλώθηκαν από εκπαιδευτικούς όταν κλήθηκαν να υπηρετήσουν σε σχολεία της περιφέρειας.

Μας παρέθεσαν τα εξής στοιχεία: Στις Κυκλάδες διορίστηκαν 245 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 100. Στα Δωδεκάνησα διορίστηκαν 388 και πήραν άδεια οι 117. «Από τους 9.568 που διορίστηκαν, οι 2.065 δεν θα περάσουν ούτε μία εκπαιδευτική ώρα στην τάξη» μας είπαν.

Οπως αναφερόταν και στη δήλωση της κ. Ζαχαράκη στις 12 Σεπτεμβρίου: «είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας».

Πρόσθεσαν επίσης το εξής: «Η υπουργός είναι με τους εκπαιδευτικούς, δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο μαζί τους. Αυτό που λέει το υπουργείο είναι πως χρειάζεται καλή διαχείριση ανθρώπινων πόρων».