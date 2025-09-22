Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται με νέα ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.
Ο υπουργός προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο, καθώς σε αυτό εντάσσονται πλέον και τα ραντεβού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή.
Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική.
Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 21, 2025
