Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού… pic.twitter.com/bDtUyxzviN

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 21, 2025