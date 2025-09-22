ΕΛΛΑΔΑ

Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται με νέα ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο, καθώς σε αυτό εντάσσονται πλέον και τα ραντεβού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική.

