Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ για 1,4 εκατ. συνταξιούχους – Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Περισσότεροι από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι και επιδοματούχοι θα λάβουν τον Νοέμβριο τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ. Το μέτρο, με ετήσιο κόστος άνω των 360 εκατ. ευρώ, αφορά κυρίως άτομα άνω των 65 ετών και λήπτες αναπηρικών επιδομάτων, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αρκετές κατηγορίες εξαιρούνται.

Μέσα στον Νοέμβριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς περισσότερων από 1,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων και επιδοματούχων η νέα μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ.

Ποιοι θα την λάβουν

Συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (δεν υπάρχει όριο για συντάξεις αναπηρίας), με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άτομα που ζουν μόνοι τους ή είναι χήροι και έως 26.000 ευρώ για ζευγάρια.

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Λήπτες της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν θα λάβουν το ποσό:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών.

Όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά».

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024.

Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.

Εκτός ενίσχυσης μένουν, επίσης, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επίδομα παιδιού ή χήρες με μειωμένες συντάξεις κάτω από το 65ο έτος.

Το συνολικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε πάνω από 360 εκατ. ευρώ ετησίως, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα όσων πληρούν τα κριτήρια.

 

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε...

Στις 19 Ιανουαρίου 2033, καταργούνται οριστικά τα παλιά χάρτινα...

Ψηφιακή απειλή σε πρώτο πλάνο: Πώς η...

Ο καθηγητής Μάριος Παπαευσταθίου προειδοποιεί για τις νέες μεθόδους...

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται

Στις 19 Ιανουαρίου 2033, καταργούνται οριστικά τα παλιά χάρτινα...

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Όλοι θέλουν να είσαι καλά, αλλά όχι καλύτερα από...

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια...

Ψηφιακή απειλή σε πρώτο πλάνο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις φωνές αγαπημένων μας σε όπλα απάτης

Ο καθηγητής Μάριος Παπαευσταθίου προειδοποιεί για τις νέες μεθόδους...

