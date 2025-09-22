Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ για 1,4 εκατ. συνταξιούχους – Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Περισσότεροι από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι και επιδοματούχοι θα λάβουν τον Νοέμβριο τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ. Το μέτρο, με ετήσιο κόστος άνω των 360 εκατ. ευρώ, αφορά κυρίως άτομα άνω των 65 ετών και λήπτες αναπηρικών επιδομάτων, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αρκετές κατηγορίες εξαιρούνται.
Ποιοι θα την λάβουν
Συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (δεν υπάρχει όριο για συντάξεις αναπηρίας), με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άτομα που ζουν μόνοι τους ή είναι χήροι και έως 26.000 ευρώ για ζευγάρια.
Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Λήπτες της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Ποιοι μένουν εκτός
Δεν θα λάβουν το ποσό:
Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών.
Όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά».
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
Όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024.
Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.
Εκτός ενίσχυσης μένουν, επίσης, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επίδομα παιδιού ή χήρες με μειωμένες συντάξεις κάτω από το 65ο έτος.
Το συνολικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε πάνω από 360 εκατ. ευρώ ετησίως, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα όσων πληρούν τα κριτήρια.
