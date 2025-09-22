ΓΕΝΙΚΑΕΛΛΑΔΑΔΙΑΦΟΡΑ

Ψηφιακή απειλή σε πρώτο πλάνο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις φωνές αγαπημένων μας σε όπλα απάτης

Ο καθηγητής Μάριος Παπαευσταθίου προειδοποιεί για τις νέες μεθόδους ηλεκτρονικής απάτης που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με ανησυχητική επιτυχία.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ηλεκτρονικές απάτες φέρνει αντιμέτωπους τους πολίτες με έναν κίνδυνο που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Οικονομίας & Νέων Τεχνολογιών Μάριος Παπαευσταθίου μίλησε για τις νέες μεθόδους που αξιοποιούν οι εγκληματίες, προειδοποιώντας ότι οι λογαριασμοί αδειάζουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα πρωτόγνωρη.

Οι κλασικές μορφές απάτης – όπως ψεύτικα email ή τηλεφωνικές κλήσεις με ασαφή στοιχεία – έχουν πλέον αντικατασταθεί από εργαλεία deepfake, τα οποία μπορούν να μιμηθούν φωνές και εικόνες με εντυπωσιακό ρεαλισμό. Έτσι, ένα θύμα μπορεί να δεχθεί τηλεφώνημα που μοιάζει να προέρχεται από κοντινό του πρόσωπο, με την πειστική φωνή της κόρης ή του γιου του, ζητώντας επειγόντως χρηματική βοήθεια.

Η ψυχολογική πίεση είναι το βασικό όπλο των δραστών: πατώντας στον φόβο και την αγωνία, οδηγούν τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις. Οι συνομιλίες που δημιουργούν είναι τόσο αληθοφανείς ώστε δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς την απάτη, ειδικά σε στιγμές πανικού.

Ο κ. Παπαευσταθίου τόνισε ότι η μόνη πραγματική άμυνα είναι η ενημέρωση και η ψυχραιμία. Οι πολίτες καλούνται:

  • Να αμφισβητούν κάθε επείγον αίτημα που αφορά οικονομικές συναλλαγές.

  • Να επαληθεύουν την ταυτότητα του συνομιλητή καλώντας τον σε γνωστό αριθμό επικοινωνίας.

  • Να ειδοποιούν άμεσα την τράπεζά τους σε περίπτωση υποψίας απάτης.

  • Να ενημερώνουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον για τις νέες μορφές κινδύνου.

Όπως υπογράμμισε, η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί πλέον προσωπική ευθύνη: «Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να μας παρασύρουν, όμως η γνώση και η προσοχή μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια χρημάτων και την καταστροφή προσωπικών δεδομένων».

