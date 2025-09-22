Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται

ΕΛΛΑΔΑ

Στις 19 Ιανουαρίου 2033, καταργούνται οριστικά τα παλιά χάρτινα διπλώματα οδήγησης και αντικαθίστανται από το νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά ανά ηλικία και κατηγορία οχήματος.

Τα βασικά στοιχεία

Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των παλιών χάρτινων διπλωμάτων μέχρι 19/01/2033.

Αίτηση μέσω gov.gr.

Ιατρικές εξετάσεις: Όπως προβλέπεται για την ηλικία σας ή / και την κατηγορία οχήματος.

Στα 65 έτη: Υποχρεωτική αντικατάσταση αν έχετε ακόμη το παλιό δίπλωμα· ανανέωση κάθε 3 χρόνια.

Μετά τα 80 έτη: Επανέλεγχος κάθε 2 χρόνια από παθολόγο, οφθαλμίατρο και επιπλέον ειδικότητες (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο).

Προσθήκη νέας κατηγορίας (π.χ. μοτοσυκλέτα): Παραδίδετε το παλιό και εκδίδετε νέο ενιαίο δίπλωμα κάρτας, που συγκεντρώνει όλες τις κατηγορίες σας.

Ποιοι πρέπει να αλλάξουν δίπλωμα τώρα

Όλοι οι οδηγοί που κατέχουν παλιό, χάρτινο έντυπο.

Όσοι συμπληρώνουν τα 65, εφόσον διατηρούν ακόμη το παλιό έντυπο.

Όσοι θέλουν να προσθέσουν κατηγορία (π.χ. Α, C, D): η μετάβαση στο νέο πλαστικό δίπλωμα είναι υποχρεωτική.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Σύνδεση στο gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

Επιλογή της υπηρεσίας έκδοσης / ανανέωσης άδειας οδήγησης.

Ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία και την κατηγορία οχήματος.

Καταχώριση δικαιολογητικών και ολοκλήρωση της αίτησης.

Παραλαβή του νέου διπλώματος σε μορφή κάρτας.

Σημαντικό: Οι απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και τα βήματα μπορεί να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία. Να ελέγξετε την τρέχουσα οδηγία στην πλατφόρμα πριν αρχίσετε.

