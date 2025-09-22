Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται

Στις 19 Ιανουαρίου 2033, καταργούνται οριστικά τα παλιά χάρτινα διπλώματα οδήγησης και αντικαθίστανται από το νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά ανά ηλικία και κατηγορία οχήματος. Τα βασικά στοιχεία – Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των παλιών χάρτινων διπλωμάτων μέχρι 19/01/2033. – Αίτηση μέσω gov.gr. – Ιατρικές εξετάσεις: Όπως προβλέπεται για την ηλικία σας ή / και την κατηγορία οχήματος. – Στα 65 έτη: Υποχρεωτική αντικατάσταση αν έχετε ακόμη το παλιό δίπλωμα· ανανέωση κάθε 3 χρόνια. – Μετά τα 80 έτη: Επανέλεγχος κάθε 2 χρόνια από παθολόγο, οφθαλμίατρο και επιπλέον ειδικότητες (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο). – Προσθήκη νέας κατηγορίας (π.χ. μοτοσυκλέτα): Παραδίδετε το παλιό και εκδίδετε νέο ενιαίο δίπλωμα κάρτας, που συγκεντρώνει όλες τις κατηγορίες σας. Ποιοι πρέπει να αλλάξουν δίπλωμα τώρα – Όλοι οι οδηγοί που κατέχουν παλιό, χάρτινο έντυπο. Όσοι συμπληρώνουν τα 65, εφόσον διατηρούν ακόμη το παλιό έντυπο. – Όσοι θέλουν να προσθέσουν κατηγορία (π.χ. Α, C, D): η μετάβαση στο νέο πλαστικό δίπλωμα είναι υποχρεωτική. Πώς γίνεται η διαδικασία – Σύνδεση στο gov.gr με κωδικούς TaxisNet. – Επιλογή της υπηρεσίας έκδοσης / ανανέωσης άδειας οδήγησης. – Ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία και την κατηγορία οχήματος. – Καταχώριση δικαιολογητικών και ολοκλήρωση της αίτησης. – Παραλαβή του νέου διπλώματος σε μορφή κάρτας. Σημαντικό: Οι απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και τα βήματα μπορεί να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία. Να ελέγξετε την τρέχουσα οδηγία στην πλατφόρμα πριν αρχίσετε.