Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Υπό κράτηση η Φεντερίκα Μογκερίνι και δύο ακόμη ύποπτοι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι βελγικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν συλληφθεί είναι και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι.

Σύμφωνα με το politico.eu, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και αφότου εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, ενώ οι έφοδοι έγιναν τόσο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) όσο και σε κτίρια του College of Europe στην πόλη της Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές οικίες. Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η EPPO δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» όταν «κοινοποιήθηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό».

Τα αδικήματα αφορούν στην περίοδο 2021-2022. Οι πράξεις που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό μελλοντικών στελεχών των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι ερευνητές επιδιώκουν να διαπιστώσουν αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και κάθε αδικήματος που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ. Η υπερεθνική αυτή αρχή έχει την αρμοδιότητα όχι μόνο να ερευνά, αλλά και να ασκεί διώξεις και να παραπέμπει τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη, αρμοδιότητα που δεν διέθετε, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Το Κολέγιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1949, θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς, με αποφοίτους που περιλαμβάνουν κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης...

Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Νέες απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει...

«Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ και...

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Νέες απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα»
ΠΚ team
ΠΚ team
Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης με Χατζηδάκη λίγο πριν το παγκρήτιο συλλαλητήριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία: Τι προβλέπεται για παράνομη οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που αυστηροποιεί τις ποινές...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης – Παγκρήτιο συλλαλητήριο και νέο ραντεβού στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...

Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα...

