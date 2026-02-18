Συνελήφθησαν άμεσα δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία στα Χανιά

Συνελήφθησαν άμεσα χθες (17.02.2026) το βράδυ δυο αλλοδαποί για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού στα Χανιά.

Ειδικότερα χθες (17.02.2026) το βράδυ δυο άγνωστοι προσέγγισαν 44χρονο αλλοδαπό ο οποίος εκινείτο πεζός σε περιοχή των Χανίων, τον ακινητοποίησαν και με τη χρήση σωματικής βίας προκάλεσαν σε αυτόν σωματικές βλάβες με μεταλλικό σωλήνα και του αφαίρεσαν συσκευή κινητού τηλεφώνου αξίας 200 ευρώ.

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Άμεσης Δράσης Χανίων μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν δυο αλλοδαπούς (26χρονο και 19χρονο) οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον αλλοδαπό παθόντα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε το αφαιρεθέν κινητό και του αποδόθηκε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από Την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.