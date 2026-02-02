Τα 30 γραμμάρια που μας προστατεύουν από την άνοια – Καταναλώστε τα καθημερινά

Επιλέγοντας έξυπνα τα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής μπορούμε αποτελεσματικά να προστατέψουμε την υγεία του εγκεφάλου.
Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατέψουμε την υγεία του εγκεφάλου είναι μέσα από τη διατροφή μας. Οι διατροφικές επιλογές δε χρειάζεται να είναι περίπλοκες ή ακριβές. Ακόμα και με μικρές παρεμβάσεις, όπως μια μικρή χούφτα από ξηρούς καρπούς, αρκεί για να μειώσει τις πιθανότητες εκδήλωσης της άνοιας, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο GeroScience.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση περίπου 30 γρ. ανάλατων και μη επεξεργασμένων ξηρών καρπών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης κατά 12%, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ερευνητικής ομάδας Ισπανών και Πορτογάλων επιστημόνων. Μάλιστα, τα οφέλη ήταν μεγαλύτερα για τις γυναίκες, τα άτομα άνω των 60 ετών και όσους δεν έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία ή η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ.
Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καστίλλης-Λα Μάντσα και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων από 50.000 Βρετανών με μέση ηλικία τα 56,5 έτη σε διάστημα επτά ετών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη βάση δεδομένων UK Biobank και αξιοποιώντας τις απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι ξηροί καρποί παίζουν «προστατευτικό ρόλο» στην πρόληψη της νόσου, λόγω πολλαπλών επιδράσεων, όπως η μείωση της φλεγμονής και της χοληστερόλης.
«Οι ενήλικες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατανάλωναν καθημερινά ξηρούς καρπούς είχαν μειωμένο κίνδυνο άνοιας από κάθε αιτία σε σύγκριση με τους μη καταναλωτές μετά από επτά χρόνια παρακολούθησης, ανεξάρτητα από την προσαρμογή για τον τρόπο ζωής, τα προβλήματα ακοής, την αυτοσχετιζόμενη υγεία και τον αριθμό των χρόνιων ασθενειών» σημειώνουν οι ερευνητές.
Γιατί είναι σημαντικά τα δεδομένα
Η άνοια αποτελεί μια επιδημία παγκοσμίως και επί του παρόντος δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τη θεραπεία της πάθησης. Τα προληπτικά μέτρα, όπως η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής, θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης. Οι ξηροί καρποί είναι γεμάτοι με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες, οι οποίες υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του εγκεφάλου.
Η ενσωμάτωση μιας χούφτας ανάλατων και μη επεξεργασμένων ξηρών καρπών στην καθημερινότητά θα μπορούσε να είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό βήμα προς τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου και την προστασία από την άνοια.