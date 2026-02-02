Αναζήτηση
ΔΙΑΤΡΟΦΗΥΓΕΙΑ

Τα 30 γραμμάρια που μας προστατεύουν από την άνοια – Καταναλώστε τα καθημερινά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Επιλέγοντας έξυπνα τα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής μπορούμε αποτελεσματικά να προστατέψουμε την υγεία του εγκεφάλου.

Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατέψουμε την υγεία του εγκεφάλου είναι μέσα από τη διατροφή μας. Οι διατροφικές επιλογές δε χρειάζεται να είναι περίπλοκες ή ακριβές. Ακόμα και με μικρές παρεμβάσεις, όπως μια μικρή χούφτα από ξηρούς καρπούς, αρκεί για να μειώσει τις πιθανότητες εκδήλωσης της άνοιας, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο GeroScience.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση περίπου 30 γρ. ανάλατων και μη επεξεργασμένων ξηρών καρπών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης κατά 12%, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ερευνητικής ομάδας Ισπανών και Πορτογάλων επιστημόνων. Μάλιστα, τα οφέλη ήταν μεγαλύτερα για τις γυναίκες, τα άτομα άνω των 60 ετών και όσους δεν έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία ή η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ.

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καστίλλης-Λα Μάντσα και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων από 50.000 Βρετανών με μέση ηλικία τα 56,5 έτη σε διάστημα επτά ετών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη βάση δεδομένων UK Biobank και αξιοποιώντας τις απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι ξηροί καρποί παίζουν «προστατευτικό ρόλο» στην πρόληψη της νόσου, λόγω πολλαπλών επιδράσεων, όπως η μείωση της φλεγμονής και της χοληστερόλης.

«Οι ενήλικες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατανάλωναν καθημερινά ξηρούς καρπούς είχαν μειωμένο κίνδυνο άνοιας από κάθε αιτία σε σύγκριση με τους μη καταναλωτές μετά από επτά χρόνια παρακολούθησης, ανεξάρτητα από την προσαρμογή για τον τρόπο ζωής, τα προβλήματα ακοής, την αυτοσχετιζόμενη υγεία και τον αριθμό των χρόνιων ασθενειών» σημειώνουν οι ερευνητές.

Γιατί είναι σημαντικά τα δεδομένα

Η άνοια αποτελεί μια επιδημία παγκοσμίως και επί του παρόντος δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τη θεραπεία της πάθησης. Τα προληπτικά μέτρα, όπως η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής, θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης. Οι ξηροί καρποί είναι γεμάτοι με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες, οι οποίες υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του εγκεφάλου.

Η ενσωμάτωση μιας χούφτας ανάλατων και μη επεξεργασμένων ξηρών καρπών στην καθημερινότητά θα μπορούσε να είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό βήμα προς τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου και την προστασία από την άνοια.

 

http://ygeiamou.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής...

0
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Μακροζωία: Με μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την...

0
Λίγα λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας μπορούν να μας βοηθήσουν...

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής...

0
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Μακροζωία: Με μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την...

0
Λίγα λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας μπορούν να μας βοηθήσουν...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καταγγελία «φωτιά» των πυροσβεστών Κρήτη – Red code χωρίς καιρικά φαινόμενα

ΠΚ team ΠΚ team -
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η επιβολή μερικής επιφυλακής στην...

Πως διαμορφώνονται οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων μετά την αύξηση 3%

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε αναλυτικά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενσωματώθηκε η αύξηση...

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST