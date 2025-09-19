Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια στην υπηρεσία της ήπιας κινητικότητας του Ρεθύμνου

Η βιώσιμη κινητικότητα και η μικροκινητικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ρεθεμνιώτικης κοινωνίας χθες το βράδυ (Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025) με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης του δημοτικού συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων και του κοινόχρηστου συστήματος πατινιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Λυκείου Ελληνίδων, στην Προκυμαία του Ρεθύμνου.

Συμμετέχοντας ενεργά και δυναμικά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (16-22 Σεπτεμβρίου 2025) ο Δήμος Ρεθύμνης, ο οποίος ούτως ή άλλως υποστηρίζει και προωθεί εδώ και χρόνια τη βιώσιμη κινητικότητα, παρουσίασε τα δυο συστήματα ήπιας μετακίνησης που συμβάλλουν δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην άσκηση με στόχο την υγιεινή ζωή.

«Ελπίζουμε ότι το σύστημα που έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε θα τύχει της ανταπόκρισης, αλλά και του σεβασμού των συμπολιτών μας. Το Ρέθυμνο είναι μια ποδηλατούπολη η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και τις ήπιες μετακινήσεις, στόχοι οι οποίοι πρέπει να καταστούν κουλτούρα και συνείδηση για όλους τους δημότες, καθόσον τα οφέλη που προκύπτουν εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο» τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Και κατέληξε: «Επενδύουμε σε αυτά τα νέα αυτοματοποιημένα συστήματα, ώστε η ήπια κινητικότητα να μπει στη ζωή μας και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Άγγελος Μαλάς, ο οποίος παρουσίασε με εποπτικό τρόπο τη λειτουργία του συστήματος επισήμανε: «Η μικροκινητικότητα δεν αποτελεί μόδα, αλλά στάση και φιλοσοφία ζωής, άλλωστε ο Δήμος Ρεθύμνης πρωτοπορεί από το 2018 εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές. Πλέον τίθεται σε λειτουργία ένα σύστημα το οποίο προμηθευθήκαμε μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών με κόστος 330.000 ευρώ και είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες θα το υποστηρίξουν και θα αξιοποιήσουν τα οφέλη του».

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εφαρμογή της νέας υπηρεσίας, αλλά προφανώς οι δημότες που θα τη χρησιμοποιούν πρέπει να τηρούν τους ορθούς κανόνες λειτουργίας της, να μην προβαίνουν σε αλόγιστη χρήση, αλλά ούτε και σε βανδαλισμούς και να σέβονται τους πεζούς».

Τα 44 ηλεκτρικά ποδήλατα παρέχονται δωρεάν και με τρίωρη διάρκεια χρήσης από έξι διαφορετικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί από τον Κουμπέ έως τον Πλατανιά.

Τα 140 ηλεκτρινά πατίνια τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης από εταιρεία, διατίθενται με κόμιστρο και καλύπτουν την περιοχή από το Πανεπιστήμιο στου Γάλλου μέχρι το Άδελε.

Όλες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Δήμου Ρεθύμνης σε κυκλοφοριακά ζητήματα υποστηρίζονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς», το οποίο εκπροσώπησε η Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Βιώσιμης Κινητικότητας Ελένη Σαγιά, μεταφέροντας το μήνυμα της Πρόεδρου του Ι.Ο.ΑΣ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Βαγγέλης Πετρουλάκης, «Πρεσβευτής Ποδηλασίας» (Bike Ambassador) του Ρεθύμνου και μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης.

Μετά την εκδήλωση ακολούθησε στον ίδιο χώρο ένα πρωτότυπο δρώμενο χορού τάνγκο που διοργανώθηκε από την Ομάδα «Tango Cultural» και στο οποίο έλαβαν μέρος αρκετοί δημότες που παρακολούθησαν την παρουσίαση, αλλά και περαστικοί.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σκορδίλης, Οικονομικών Θεμάτων Δημήτρης Λαχνιδάκης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Κυκλοφοριακών Θεμάτων Στέλιος Ξεζωνάκης.

Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί όλους τους ενήλικους κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν το δωρεάν αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων!

Η υπηρεσία κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελεί μια σύγχρονη και πρακτική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση, προσφέροντας μια εύκολη και άμεσα διαθέσιμη λύση σε όλους τους ενήλικες πολίτες. Κεντρικός στόχος της υπηρεσίας είναι η προώθηση του ποδηλάτου ως ενός εναλλακτικού, οικονομικού και φιλικού προς το περιβάλλον, μέσου μεταφοράς.

Η χρήση ποδηλάτου μειώνει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων, συμβάλλει στον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ενισχύει μια πιο πράσινη, βιώσιμη μορφή μετακίνησης. Παράλληλα, ενθαρρύνει την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, στρέφοντάς τους σε πιο οικολογικές επιλογές και αναδεικνύοντας την αξία της μικροκινητικότητας στις πόλεις.

Επιπλέον, η συστηματική χρήση ποδηλάτου έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, αφού προσφέρει σωματική άσκηση και συμβάλλει γενικότερα στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Έτσι, η υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο στη διευκόλυνση της μετακίνησης, αλλά λειτουργεί και ως εργαλείο για την προαγωγή ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Ρεθύμνης αποτελείται συνολικά από σαράντα τέσσερα (44) ειδικής κατασκευής ηλεκτρικά ποδήλατα. Τα ποδήλατα αυτά θα προσφέρονται προς χρήση, σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, μέσω της εφαρμογής easybike Rethymno, η οποία είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Play Store και Apple Store για Android και iOS συσκευές αντίστοιχα.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.brainbox.kaperethymno&hl=en

iOS:

https://apps.apple.com/us/app/easybike-rethymno/id6480051290

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών, το οποίο καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος. Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της ενοικίασής τους, θα πρέπει να επιστρέψουν και να κλειδώσουν το ποδήλατο τοποθετώντας το σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτων από τους διαθέσιμους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στα παρακάτω επιλεγμένα σημεία του Δήμου:

1. Parking Μαρίνας (Κτήριο «Δελφίνι»)

2. Parking Τεσσάρων Μαρτύρων

3. Κουμπές (Οικόπεδο Φραγάκη)

4. Πλατανιάς (Συμβολή ΠΕΟ με επαρχιακή οδό Αρκαδίου)

5. Πλατεία Λυκείου Ελληνίδων

6. Περιβόλια (Συμβολή Άρη Βελουχιώτη με Αυστραλών Πολεμιστών)

Οδηγίες χρήσης συστήματος

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Κατεβάστε την εφαρμογή easybike Rethymno στο κινητό σας τηλέφωνο και δημιουργήστε λογαριασμό συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

2. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία σας και το bluetooth.

3. Κατά την πρώτη ενοικίαση θα χρειαστεί να πιστοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Επιλέξτε από το μενού της εφαρμογής, την καρτέλα «Ο λογαριασμός μου» και στη συνέχεια επιλέξτε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

 Πιστοποίηση μέσω ΑΑΔΕ: Επιλέξτε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ TAXISNET». Στη συνέχεια συμπληρώστε τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια (Χρήστης και Κωδικός) στα αντίστοιχα πεδία στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και επιλέγετε «Σύνδεση». Εφόσον έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σας, η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται αυτόματα!

 Πιστοποίηση μέσω υποβολής εγγράφου: Επιλέξτε τα ειδικά τετράγωνα πλαίσια και υποβάλετε ευανάγνωστες φωτογραφίες του διαβατηρίου σας ή του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (εμπρόσθια & οπίσθια όψη). Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων από το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου και εφόσον τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή στο σύστημα ταυτίζονται με τα στοιχεία του προσωπικού ταυτοποιητικού εγγράφου, θα πιστοποιηθεί ο λογαριασμός.

4. Για να προχωρήσετε στην ενοικίαση ενός ποδηλάτου, μεταβείτε σε έναν από τους διαθέσιμους σταθμούς και μέσω της εφαρμογής easybike σαρώστε τον QR κωδικό που βρίσκεται πάνω στο ποδήλατο.

5. Περιμένετε μέχρι το σύστημα να ξεκλειδώσει το ποδήλατο.

6. Είστε έτοιμοι! Βγάλτε το ποδήλατο από την θέση κλειδώματος, τραβώντας το προς τα πίσω.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

1. Μεταβείτε στον σταθμό που σας εξυπηρετεί.

2. Βρείτε μια κενή θέση και απλά τοποθετήστε το ποδήλατο στην κλειδαριά.

3. Το ποδήλατο αναγνωρίζεται αυτόματα και η κλειδαριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε μέσω της εφαρμογής ότι το ποδήλατο έχει αναγνωριστεί από το σύστημα και έχει ασφαλιστεί στη θέση κλειδώματος.

Μελλοντικά, θα προστεθεί και η δυνατότητα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτου μέσω πιστωτικής κάρτας. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, για κάθε ενοικίαση θα δεσμεύεται ποσό εγγύησης ύψους πενήντα ευρώ (50 €). Η δέσμευση θα πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση της κάρτας και το ποσό θα αποδεσμεύεται με την ορθή επιστροφή του ποδηλάτου. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού στον λογαριασμό του χρήστη εξαρτάται από το τραπεζικό ίδρυμα ή τον πάροχο της κάρτας που έχει χρησιμοποιηθεί για τη συναλλαγή.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας από 08:00 έως 22:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανωτέρας βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Η μέγιστη διάρκεια δωρεάν χρήσης ανά ποδήλατο ορίζεται στις τρεις (3) ώρες. Οι χρήστες μετά το πέρας των τριών (3) ωρών που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο δωρεάν, θα πρέπει να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε σταθμό ποδηλάτων και να το ασφαλίσουν σε μια κενή θέση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενοικίαση και να διακοπεί η χρέωση του ποδηλάτου σε αυτούς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια αναφορικά με τη χρήση του συστήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) με το Γραφείο Τηλεφωνικής Υποστήριξης στον αριθμό: +30 2103004741 (ώρες εξυπηρέτησης 08:00 – 22:00).

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://rethymno.easybike.gr/

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνεται στο Υποέργο Α/Α 56 «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης», της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».