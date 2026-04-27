Συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κας Μαρίας Λιονή στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Κοινωνικής Συνοχής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κα Μαρία Λιονή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Κατερίνα Πατσογιάννη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μελών του Συμβουλίου, με αφορμή τη νέα του σύνθεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρόταση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2026-2030», το οποίο θέτει το στρατηγικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση συμπερασμάτων και την ανάδειξη της ανάγκης για συνεχή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην παρέμβασή της, η κα Μαρία Λιονή υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ισότητας των φύλων, επισημαίνοντας ότι οι Περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και της επαρκούς υποστήριξης των δομών που προάγουν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή.

Η συμμετοχή της κας Λιονή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Περιφέρειας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στην προώθηση πολιτικών ισότητας, ισότιμης συμμετοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Η παρουσίαση της πρότασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στον τομέα της ισότητας. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρούμε κρίσιμο το σχέδιο αυτό να ενσωματώνει τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους και μηχανισμούς υλοποίησης. Η ενεργός συμμετοχή των Περιφερειών μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και την δημιουργία ενός πλαισίου ουσιαστικής ισότητας για όλες και όλους».