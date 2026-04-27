«Μαζί με τον Μάνο από την Κρήτη» σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το κουτί ενίσχυσης «Μαζί με τον Μάνο από την Κρήτη», θα βρίσκεται απόψε, Δευτέρα 27 Απριλίου 2027, στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων:

1. Από τις 5.00 μ.μ. στο Πρόγραμμα «Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση»,

στην είσοδο των γραφείων του Κέντρου

2. Από τις 8.00 μ.μ. στην είσοδο της αίθουσας «Πολυχρόνης Πολυχρονίδης», όπου θα πραγματοποιηθεί Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Χανίων

Υπενθυμίζουμε ότι για την ενίσχυση του Μάνου, έχει δημιουργηθεί και ερανικός τραπεζικός λογαριασμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192, Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)