Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον αθλητή υπεραποστάσεων Θεοχάρη Αθητάκη που διάνυσε 153 χιλιόμετρα στη μνήμη της μάχης στην Κράπη

Τον αθλητή υπεραποστάσεων Θεοχάρη Αθητάκη υποδέχθηκε σήμερα στο κτίριο της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση της ιστορικής διαδρομής 153 χιλιομέτρων που πραγματοποίησε ο αθλητής από την Ανώπολη Σφακίων προς το Ηράκλειο.

Η πρωτοβουλία είχε έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Θεοχάρης Αθητάκης ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί της Κυριακής από την πλατεία της Ανώπολης για να τιμήσει την επέτειο της μάχης στο οροπέδιο της Κράπης το 1770, κατά την έναρξη της τουρκικής επίθεσης στην Κρήτη.

Κρατώντας μια παραδοσιακή κατσούνα, διέσχισε σημαντικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Κρήτης, περνώντας από τους Δήμους Αποκορώνου, Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου, καταλήγοντας στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο.

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρίαμος Ιερωνυμάκης και η αντιπρόεδρος ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Άρια Χουρδάκη.

Τιμή στην ιστορική μνήμη και τον αθλητισμό

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο αθλητής πραγματοποίησε συμβολικές στάσεις και καταθέσεις στεφάνων στην Ανώπολη, στην Κράπη Ασκύφου, τόπο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας καθώς και στον τερματισμό, στο μνημείο του Δασκαλογιάννη, όπου έφτασε εμφανώς συγκινημένος.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τον Θεοχάρη Αθητάκη για το επίτευγμά του, υπογραμμίζοντας την πολύπλευρη σημασία της πράξης του, η οποία συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τον αθλητισμό, τη δύναμη της θέλησης και την κοινωνική συμμετοχή.

Από την πλευρά του, ο Θεοχάρης Αθητάκης σημείωσε πως το περπάτημα αποτελεί γι’ αυτόν τρόπο ζωής, μια συνήθεια που ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία στα Σφακιά και ενισχύθηκε κατά τη θητεία του στις Ειδικές Δυνάμεις. Όπως ανέφερε, οι απαιτητικές αυτές διαδρομές αποτελούν για τον ίδιο έναν διαρκή στόχο ανάδειξης της κρητικής παράδοσης και ιστορίας.