Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ηγεσίας Δημόσιας Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των «Ευρωπαϊκών Μαθημάτων για την Ηγεσία στη Δημόσια Υγεία (European Public Health Leadership Course – EPHLC) 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δρ Αντώνης Παπαδάκης.

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον ΠΟΥ/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από όλη την Ευρώπη.

Στόχος ήταν η ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα όπως η ηθική ηγεσία, η συστημική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία όπως επίσης οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, τις δημογραφικές εξελίξεις, τις ελλείψεις προσωπικού και οι ανισότητες στα χρόνια νοσήματα.
Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε,

ότι, «η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. ενισχύει τη γνώση, τη συνεργασία και τη θεσμική ετοιμότητα». Ο κ. Πιτσούλης επισήμανε τη σημασία της διεθνούς διασύνδεσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας.

Η συμμετοχή στο «EPHLC 2026» εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δημόσιας υγείας, ενώ συμβάλλει και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο.
Παράλληλα, το δίκτυο αποφοίτων του προγράμματος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ στελεχών δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δήμος Ηρακλέιου:Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου η...

0
Την Τρίτη 28 Απριλίου στη 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Ανοικτή Επιστολή της κας Μαίρης Παχιαδάκη,

0
Τις τελευταίες μέρες, πολύς λόγος γίνεται για μία γυναίκα...

Δήμος Ηρακλέιου:Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου η...

0
Την Τρίτη 28 Απριλίου στη 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Ανοικτή Επιστολή της κας Μαίρης Παχιαδάκη,

0
Τις τελευταίες μέρες, πολύς λόγος γίνεται για μία γυναίκα...
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον αθλητή υπεραποστάσεων Θεοχάρη Αθητάκη που διάνυσε 153 χιλιόμετρα στη μνήμη της μάχης στην Κράπη
Συναυλία με τους Take5 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Δήμος Ηρακλέιου:Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 28 Απριλίου στη 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Ανοικτή Επιστολή της κας Μαίρης Παχιαδάκη,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις τελευταίες μέρες, πολύς λόγος γίνεται για μία γυναίκα...

Ηράκλειο:Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συμφωνητικού Παραχώρησης μεταξύ Δήμου και Επιμελητηρίου για την ενίσχυση του Καταδυτικού Πάρκου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με κοινό στόχο την ενίσχυση, προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη...

Συναυλία με τους Take5 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών Πολυφωνική...

