Συναυλία με τους Take5 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Πολυφωνική μουσική από την Αναγέννηση στην παράδοση.

Ένα ταξίδι στη μουσική που ενώνει το χθες με το σήμερα. Από πολυφωνικά αναγεννησιακά μαδριγάλια, Lieder και γνωστά οπερατικά κομμάτια μέχρι παραδοσιακά κομμάτια από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αποδεικνύεται ότι η μουσική είναι μέσο έκφρασης που ενώνει παντού τους ανθρώπους.

Η αγάπη των take5 για τη μουσική πυροδοτεί την έμπνευση για τις διασκευές τους στα παραδοσιακά κομμάτια αλλά και τις επιλογές τους στο κλασικό ρεπερτόριο, από το 2012 μέχρι σήμερα.

Συντελεστές

• Σοπράνο/Πιάνο: Σύλβια Στρούθου

• Σοπράνο: Ειρήνη Αγιομυργιανάκη

• Σοπράνο/Πιάνο: Ειρήνη Χαλκιαδάκη

• Τενόρος/Πιάνο: Ορέστης Κουσαθανάς

• Βαρύτονος: Γιώργος Κιαγιαδάκης

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gr0mLJBasf8