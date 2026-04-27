Ρέθυμνο:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο στο Βένι

25 Απριλίου 2026

Το πρωί του Σαββάτου, 25ης Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε, για πρώτη φορά, τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Βένι Αμαρίου, Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Καθηγούμενος της Μονής Αρκαδίου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τίτος Βαμβακάς, ο Ηγουμενοσύμβουλος, Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, πολλοί εκ των συνεργατών της Ιεράς Μονής, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελεήμων Μουρτζανός, Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Μετοχίου.

Ο Σεβασμιώτατος, στη σύντομη προσλαλιά του, αναφέρθηκε στην αξία και την ιστορία του Ιερού Μετοχίου και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συμβάλλουν, τα τελευταία χρόνια, στην ανακαίνιση και ανάδειξή του, ευχόμενος ο Άγιος Αντώνιος να τους αντιδωρίζει εις εκατόν. Αναφέρθηκε επίσης και στα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα παραβατικότητας, που παρατηρήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, και ευχήθηκε όλοι μας να διαφυλάσσομε την ενότητά μας με πίστη, αγάπη και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του τόπου μας.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, λόγω των καιρικών συνθηκών, προσφέρθηκε πλούσια φιλοξενία προς όλο το εκκλησίασμα από τις οικογένειες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Παντάνασσας Αμαρίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου