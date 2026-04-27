ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ: Στήθηκε πάρτι στην πλατεία Ελευθερίας

Χιλιάδες φίλοι του ΟΦΗ βρίσκονται εκεί περιμένοντας το πούλμαν με την αποστολή.
Χιλιάδες φίλοι βρίσκονται στην πλατεία Ελευθερίας για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές του Πανθεσσαλικού, τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ήδη έχουν στήσει πάρτι φωνάζοντας συνθήματα και λένε τραγούδια.
Στην πλατεία βρίσκονται οικογένειες με αρκετά μικρά παιδιά που θέλουν να δουν από κοντά τους αγαπημένους παίκτες που έφεραν την κούπα μετά από 39 χρόνια στο Ηράκλειο.
