ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συναυλία από τον Παραδοσιακό Μουσικό Σύλλογο Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου “Ο Χαρίλαος”
Συναυλία Κρητικής Μουσικής Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 | Βενιζέλειο Ωδείο

Χανίων Ο Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος» διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στην Κρητική μουσική παράδοση, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη και το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων και φιλοδοξεί να αναδείξει τη ζωντανή συνέχεια της κρητικής μουσικής κληρονομιάς μέσα από τη συμμετοχή μουσικών και νέων καλλιτεχνών.

Η 20μελής ορχήστρα του συλλόγου, επί σκηνής, θα παρουσιάσει παλιά και σύγχρονα κρητικά τραγούδια. Τη συναυλία θα ανοίξει ο μαθητής του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων, Γιώργος Κωνσταντουδάκης, ο οποίος έχει βραβευτεί με υποτροφία.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση του Γιώργου Σταύρου Ζουλάκη, ως αναγνώριση της πολύτιμης και μακροχρόνιας προσφοράς του στην πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση της Κρήτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Υποστηρικτές επικοινωνίας:

Κρητικόραμα 93,8
Ράδιο Φάρος 91,8

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Με χειμωνιάτικο καιρό η Πρωτομαγιά- «Επιβεβαιώνεται η...

0
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη και...

Τι αλλάζει στις ταξιδιωτικές συνήθειες ο πόλεμος...

0
Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση ως ασφαλής προορισμός. Αισιόδοξα είναι...

Team Πολ. Κρήτης
Με χειμωνιάτικο καιρό η Πρωτομαγιά- «Επιβεβαιώνεται η ψυχρή εισβολή» λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη και...

Τι αλλάζει στις ταξιδιωτικές συνήθειες ο πόλεμος στο Ιράν -Οι προβλέψεις για την τουριστική περίοδο στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση ως ασφαλής προορισμός. Αισιόδοξα είναι...

Ρέθυμνο:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο στο Βένι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
25 Απριλίου 2026 Το πρωί του Σαββάτου, 25ης Απριλίου 2026,...

Καθαρισμός οικοπέδων: Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις υποχρεώσεις των πολιτών-Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πλατφόρμα που υποβάλουν αίτηση οι πολίτες, οι απαιτούμενες...

