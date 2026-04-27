Χανιά:Συναυλία από τον Παραδοσιακό Μουσικό Σύλλογο Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος»

Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου “Ο Χαρίλαος”

Συναυλία Κρητικής Μουσικής Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 | Βενιζέλειο Ωδείο

Χανίων Ο Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος» διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στην Κρητική μουσική παράδοση, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη και το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων και φιλοδοξεί να αναδείξει τη ζωντανή συνέχεια της κρητικής μουσικής κληρονομιάς μέσα από τη συμμετοχή μουσικών και νέων καλλιτεχνών.

Η 20μελής ορχήστρα του συλλόγου, επί σκηνής, θα παρουσιάσει παλιά και σύγχρονα κρητικά τραγούδια. Τη συναυλία θα ανοίξει ο μαθητής του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων, Γιώργος Κωνσταντουδάκης, ο οποίος έχει βραβευτεί με υποτροφία.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση του Γιώργου Σταύρου Ζουλάκη, ως αναγνώριση της πολύτιμης και μακροχρόνιας προσφοράς του στην πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση της Κρήτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Υποστηρικτές επικοινωνίας:

Κρητικόραμα 93,8

Ράδιο Φάρος 91,8

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.